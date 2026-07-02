Santi Cazorla, 41 años, anuncia su retirada y pone fin a una carrera irrepetible en el fútbol español

El exinternacional español cuelga las botas tras regresar al Real Oviedo y competir en LaLiga, superar una lesión que amenazó su carrera y convertirse en leyenda de Villarreal, Arsenal y la Selección española

Santi Cazorla ya forma parte de la historia. El centrocampista asturiano anunció este jueves su retirada del fútbol profesional a los 41 años, cerrando una de las trayectorias más admiradas del deporte español.

El final llega donde siempre quiso estar: en el Real Oviedo, el club en el que se formó y al que regresó para cumplir una promesa. Después de devolver al equipo a Primera división y cerrar el círculo de su carrera, el ovetense ha decidido poner punto final a más de dos décadas en la élite donde ha dejado huella en el Villarreal y Arsenal.

El regreso al Real Oviedo que dio sentido al último capítulo de Cazorla

No todos los futbolistas tienen la oportunidad de despedirse en casa. Santi Cazorla sí la tuvo. Después de construir una carrera brillante dentro y fuera de España, regresó en 2023 al club en el que había crecido antes de verse obligado a marcharse por la delicada situación económica que atravesaba el Real Oviedo.

Desde el primer día dejó claro que el dinero nunca fue el motivo de su vuelta. Su objetivo era devolver algo de todo lo que el club había significado para él. Aquel regreso terminó convirtiéndose en uno de los relatos más emotivos del fútbol español reciente.

El ascenso del Real Oviedo a Primera división en 2025, poniendo fin a una espera de 24 años, fue el broche perfecto para ese compromiso. Aunque el desenlace deportivo posterior no fue el esperado, Cazorla ya había cumplido su gran sueño: devolver a su equipo a la máxima categoría antes de despedirse.

El Villarreal descubrió a Cazorla, un futbolista diferente

Aunque su formación comenzó en Oviedo, fue en el Villarreal donde se terminó de moldear el futbolista que maravilló al fútbol europeo. Tras debutar con el primer equipo amarillo, pasó una temporada en el Recreativo de Huelva para regresar convertido en un jugador mucho más completo. A partir de entonces se consolidó como uno de los centrocampistas más creativos de LaLiga.

Con el Submarino Amarillo disputó 334 partidos oficiales repartidos en tres etapas, una cifra que explica la dimensión de su legado en Castellón. Allí conquistó la Copa Intertoto, disputó la Champions League y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición, hasta el punto de recibir un homenaje especial cuando regresó a La Cerámica como capitán del Real Oviedo.

Su calidad con ambas piernas, su visión de juego y su capacidad para decidir partidos hicieron de Cazorla uno de los jugadores más difíciles de defender de su generación.

Málaga y Arsenal elevaron su carrera a la élite europea

En 2011 aceptó el reto del Málaga, que vivía uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol español. Solo permaneció una temporada, pero fue suficiente para confirmar que estaba preparado para competir entre los mejores.

Ese rendimiento llamó la atención del Arsenal, donde vivió algunos de los años más brillantes de su carrera. Bajo la dirección de Arsène Wenger se convirtió rápidamente en uno de los futbolistas más determinantes del equipo londinense.

Con los 'gunners' conquistó dos FA Cup y dos Community Shield, además de dejar actuaciones que todavía hoy forman parte de la memoria colectiva de la Premier League. Fue elegido mejor jugador del Arsenal en su primera temporada y maravilló al fútbol inglés con una técnica prácticamente imposible de igualar.

La lesión que casi acaba con la carrera de Cazorla

Si hay un momento que explica quién fue Santi Cazorla, probablemente no sea un gol ni un título. En 2016 sufrió una gravísima lesión en el tendón de Aquiles que desencadenó una larga cadena de complicaciones médicas. Llegó a pasar por numerosas operaciones y durante meses existió un temor real a que nunca pudiera volver a jugar al fútbol.

Los médicos incluso llegaron a plantearle que el mayor objetivo sería volver a caminar con normalidad. Sin embargo, Cazorla nunca aceptó que aquella fuera la última página de su historia. Tras una recuperación que se convirtió en ejemplo mundial de resiliencia, regresó al Villarreal en 2018 para demostrar que todavía podía competir al máximo nivel. Más tarde prolongó su carrera en el Al-Sadd catarí antes de regresar definitivamente al Real Oviedo.

Una pieza fundamental en la mejor España de la historia

Con la Selección española disputó 81 partidos y levantó dos Eurocopas consecutivas, en 2008 y 2012, formando parte de la generación que cambió para siempre la historia del fútbol español.

Compartió vestuario con Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, David Silva, Sergio Ramos, Iker Casillas o Fernando Torres en una época irrepetible para la selección. Aunque muchas veces actuó lejos de los grandes focos, Vicente del Bosque siempre encontró en él un futbolista capaz de adaptarse a cualquier contexto y de elevar el nivel colectivo del equipo.

Santi Cazorla dice adiós al fútbol

El fútbol pierde a uno de esos jugadores que difícilmente generan rechazo. Nunca necesitó grandes declaraciones para hacerse respetar. Su prestigio nació sobre el césped, donde convirtió la sencillez en un arte y la inteligencia en su mejor virtud.

Más allá de los títulos, Cazorla deja una huella difícil de repetir. Fue admirado por rivales, entrenadores y compañeros; superó una lesión que parecía definitiva y terminó su carrera exactamente donde siempre quiso hacerlo.

Su despedida no marca únicamente el final de un extraordinario futbolista. También pone punto final a una manera de entender el juego basada en el talento, la humildad y el compromiso. Por eso, a pesar de que Santi Cazorla deje el fútbol, su figura seguirá ocupando un lugar privilegiado entre los grandes nombres de la historia del deporte español.