Santi Cazorla y su "mayor alegría en el mundo del fútbol": "No hay nada parecido para mí en lo personal"

El centrocampista del Oviedo ha hablado, en una entrevista, del emotivo momento que vivió con el conjunto carbayón la pasada temporada, en el que fue el regreso del club asturiano a Primera División 24 años después, destacándolo por encima de cualquier otro en su carrera deportiva

Santi Cazorla se encuentra en su tercera temporada en el Oviedo y la última con contrato, ya que pone punto final a final de esta campaña. De esta manera, el veterano centrocampista es uno de los protagonistas de la mala crisis de resultados que atraviesa el conjunto de Guillermo Almada, último clasificado en la tabla con 21 puntos. En este sentido, el ex del Villarreal o Málaga, entre otros, ha confesado en una entrevista sus mejores momentos en el mundo del fútbol, destacando por encima del resto el ascenso del año pasado con el equipo carbayón a Primera División.

Santi Cazorla se abre en una charla con Diego Cervero para recordar el ascenso con el Oviedo

En este sentido, Santi Cazorla, a través de la Revista Panenka, ha compartido una charla con Diego Cervero, exjugador del Oviedo, en la que ha sido muy claro en torno a su mayor éxito en el fútbol: "Yo ya lo he dicho: es lo más importante que he conseguido en el fútbol. Lo más bonito, la mayor alegría que me he llevado en el mundo del fútbol. Mira que yo he tenido la suerte, como tú bien dices, de ganar trofeos con el Arsenal, 2 Eurocopas con España, representar a tu país que es algo increíble, es algo que sueñas desde niño. Para mí no hay nada parecido a lo que viví en el ascenso con el Oviedo, por sentimiento, por suerte de que también fui partícipe dentro del campo que al final era lo que quería. En la semifinal y final ayudé con dos goles y eso también me hace vivirlo de manera diferente porque al final no es lo mismo cuando subes y no eres partícipe y estás en un segundo plano, que hacerlo siendo importante, que es lo que yo quería cuando vine".

En este sentido, Santi Cazorla insistió en la hazaña que consiguió con el Oviedo la pasada temporada, en el que fue el regreso del equipo carbayón a Primera División 24 años después: "Es el mayor trofeo que me voy a llevar el día de mañana, esos recuerdos que yo tengo, subirme al cuello de 'cerve'. Me sentía el más grande del mundo en ese momento y es un sentimiento que yo tengo que yo creo que lo recordaré más ahora cuando me retire. Pero bueno, el mundo del fútbol va tan rápido que hasta uno no se para un poco y lo ve con frialdad pues tampoco se da cuenta realmente de lo que vas viviendo. Pero es el momento más especial en mi carrera deportiva con mucha diferencia del segundo. No hay nada parecido para mí en lo personal".

Diego Cervero valora la posible retirada de Santi Cazorla

Por su parte, Diego Cervero mantuvo la puerta abierta a la continuidad de Santi Cazorla en el Real Oviedo más allá de esta temporada, ante la sonrisa del centrocampista de 41 años: "Volver, pueden volver muchos que hay muchos que no vuelven por el miedo. Es normal. Pero... ¿Volver y hacerlo tan bien? Es casi imposible. Volviste con 37-38, es el tercer año... ¡No se acaba aquí! Lo digo a cámara: ¡No se acaba aquí!"

Santi Cazorla está teniendo minutos con Guillermo Almada, pese a no ser titular en la mayoria de encuentros. Por delante, el veterano futbolista afronta los que podrían ser los últimos nueve partidos con el Oviedo, con un calendario en el que se encuentran Sevilla, Celta de Vigo, Villarreal, Elche, Real Betis, Getafe, Real Madrid, Alavés y Mallorca.