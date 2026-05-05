Serio problema en el Real Oviedo de cara a la próxima temporada

El cuadro carbayón es el equipo que cuenta con más jugadores que acaban contrato a partir del 30 de junio. Un total de 11 con Santi Cazorla como gran incógnita y hasta siete cedidos

El Real Oviedo aún no ha certificado su descenso a LaLiga Hypermotion en LaLiga EA Sports. El cuadro de Almada es último con 28 puntos tras dos derrotas consecutivas en las dos últimas jornadas ante Elche y Real Betis. Creyó el Real Oviedo en la permanencia después de sumar dos triunfos consecutivos en la 30 y 31. En ese momento el cuadro carbayón ocupaba el último puesto pero tenía los puestos fuera del descenso a seis con el Deportivo Alavés marcando la frontera.

En caso de que el Real Oviedo termine descendiendo, lo más normal sería es que se lleve a cabo una importante remodelación de la plantilla. Pero desde la dirección deportiva que preside Roberto Suárez, se descienda o no habrá mucho trabajo el próximo verano ya que los carbayones son el equipo de LaLiga EA Sports que más jugadores tiene con un contrato que finalice el próximo 30 de junio.

El final de contrato, el principal problema del Real Oviedo

Un total de 11 jugadores del Real Oviedo quedarán libres a partir del próximo 30 de junio lo que supone casi la mitad de la plantilla que ahora mismo comanda Guillermo Almada. De esos 11 futbolistas, cuatro de ellos pertenecen a la plantilla del cuadro carbayón y siete están en el Carlos Tartiere en calidad de cedidos desde diferentes conjuntos.

La incógnita casi resuelta de Santi Cazorla

El Real Oviedo podría tener que asumir el próximo 30 de junio que Santi Cazorla, emblema de los carbayones desde que regresó al equipo de su ciudad hace tres campañas después de hacer historia en otros conjuntos como Villarreal o Arsenal, sea el día en el que el asturiano cuelgue las botas a sus 41 años. Santi Cazorla no ha anunciado aún su decisión y el pasado curso, a esta misma altura en Segunda división, se llegó a hablar que se retiraría pero finalmente no lo hizo.

Santi Cazorla no está siendo titular en el Real Oviedo por razones evidentes pero al asturiano, capitán de los carbayones, no le hace falta salir de inicio para llevarse una ovación en cada uno de los estadios que visita. El último el Estadio de La Cartuja donde se reencontró con Joaquín Sánchez que ya colgó las botas antaño y ahora cumple otras funciones en el cuadro verdiblanco.

Los casos de Sibo, Ahijado y Ejaria

Además de Santi Cazorla, el Real Oviedo tiene a otros tres jugadores propios con contrato cumplido el próximo 30 de junio. En el caso de Sibo, el centrocampista de Ghana está siendo un habitual en el cuadro carbayón este curso tal y como demuestran sus 25 participaciones en Liga.

Pero Sibo, según informó el pasado mes de marzo La Nueva España, no podría cumplir los objetivos marcados en su contrato para renovar un curso más con los carbayones. Estos serían jugar 25 partidos más de 45 minutos. En este caso quedaría libre y parece que su destino podría estar en Arabia Saudí.

En los casos de Lucas Ahijado, futbolista formado en la cantera carbayona, el pasado curso renovó hasta junio de 2026 y está cumpliendo su temporada número siete. Este curso ha participado en un total de 16 encuentros hasta el momento y podría superar los números del pasado curso cuando lo hizo en 18. Tuvo su mejor momento en el Real Oviedo en la 2022/23 cuando jugó 40 encuentros en Liga.

A sus 31 años su futuro es toda una incógnita. El nombre de Ejaria es otra de las incógnitas ya que a consecuencia de las lesiones apenas ha participado en ocho encuentros en lo que va de curso después de llegar el pasado verano desde el Reading.

Los cedidos del Real Oviedo

El Real Oviedo también tiene a un total de siete cedidos que son: David Carmo (Nottimgham Forest), Javi López (Real Sociedad), Fede Viñas (Club León), Santiago Colombatto (Club León), Moldovan (Atlético de Madrid), Álex Forés (Villarreal) y Nicolas Fonseca (Club León). En estos casos, los jugadores que están cedidos desde Club León tendrían algo más 'sencillo' continuar el próximo curso en el Real Oviedo ya que el cuadro mejicano pertenece también al conglomerado del Grupo Pachuca.