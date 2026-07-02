Rafa Marín se despide de La Cerámica con una emotiva carta: "Os llevo en el corazón"

El central sevillano regresa al Nápoles convertido en un futbolista mucho más preparado para competir al máximo nivel; el Villarreal prosigue con su hoja de ruta con su salida tras las marchas de Pedraza, Parejo, Alfon y Thomas Partey

La etapa de Rafa Marín en el Villarreal CF ya es pasado. Su regreso al Nápoles era algo prácticamente asumido desde hacía semanas, aunque el central andaluz ha querido cerrar oficialmente su paso por La Cerámica con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, una despedida cargada de agradecimiento en la que deja claro el profundo vínculo que ha creado con el club amarillo durante una temporada que considera inolvidable.

El Villarreal también respondió con un "gracias por todo, Rafa, te deseamos lo mejor en el futuro", poniendo así el punto final a una cesión que ha permitido al defensor crecer en uno de los contextos más exigentes de su todavía corta carrera.

Rafa Marín llegó el pasado verano procedente del Nápoles para cubrir una situación de emergencia provocada por las lesiones de larga duración en la defensa. Lo que comenzó como una solución de urgencia acabó convirtiéndose en una temporada de mucho aprendizaje, con protagonismo tanto en LaLiga como en Champions.

Una despedida desde el corazón

El futbolista quiso despedirse de la afición grogueta con un bonito comunicado que refleja el cariño con el que abandona Vila-real.

"Hay lugares que dejan huella para siempre y Villarreal será uno de ellos. Aquí he cumplido uno de los mayores sueños que tenía desde niño: debutar en la Champions League, pero me llevo mucho más que eso. Me llevo una temporada inolvidable, llena de momentos que recordaré siempre, disfrutando del fútbol, compitiendo al máximo y formando parte de un grupo que ha hecho historia con la clasificación por segunda temporada para la Liga de Campeones.

También me llevo amigos para toda la vida y la certeza de haber conocido un club único. Me habían dicho que el Villarreal era un lugar especial, pero se quedaron cortos. Hoy puedo decir que aquí tengo una familia futbolística para siempre.

Solo puedo dar las gracias. A la afición, por su cariño; a mis compañeros, por compartir este camino; y a todas las personas que forman parte del club, desde el presidente hasta cada uno de los profesionales que trabajan cada día en la Ciudad Deportiva para que no nos falte de nada.

Me voy siendo mejor futbolista, pero, sobre todo, mejor persona. Eso es algo que siempre os agradeceré. Gracias por todo. Gracias, groguets. Os llevo en el corazón".

Un mensaje que resume a la perfección el sentir de un jugador que encontró continuidad en el Villarreal y que, además, pudo cumplir uno de sus grandes sueños deportivos debutando en la máxima competición continental.

El Nápoles recupera a un central con galones

El Villarreal disponía de una opción de compra sobre el defensa, pero finalmente ha decidido no ejecutarla. La recuperación de efectivos como Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, unida a la irrupción de Pau Navarro y a la planificación deportiva diseñada por Iñigo Pérez, hacían muy complicada la continuidad del sevillano.

En Italia, además, el Nápoles considera que Rafa Marín ha dado un importante salto competitivo durante su cesión en La Cerámica y cuenta con él para la próxima temporada. Todo apunta a que regresará al conjunto partenopeo con un papel mucho más relevante que el que tenía cuando salió rumbo al Villarreal.

Su balance deja más de una treintena de partidos oficiales repartidos entre LaLiga, Champions League y Copa del Rey, siendo durante muchos meses uno de los centrales de referencia del equipo.

La revolución amarilla ya está en marcha

La despedida de Rafa Marín no es un caso aislado. Forma parte de la importante remodelación que está llevando a cabo el Villarreal este verano para afrontar una temporada especialmente exigente con el regreso a la Liga de Campeones.

Se han consumado ya las despedidas de Dani Parejo y Alfonso Pedraza, dos auténticos referentes del vestuario durante los últimos años y protagonistas de algunas de las páginas más brillantes de la historia reciente del club. A ellos se suma Alfon González, cuya continuidad nunca llegó a concretarse tras finalizar su cesión.

Otro de los nombres propios es Thomas Partey. El centrocampista ghanés también ha finalizado su vinculación con el Villarreal después de una temporada marcada tanto por su discreto rendimiento deportivo como por un contexto extradeportivo que nunca terminó de desaparecer. Su salida libera una de las fichas más elevadas de la plantilla y abre espacio para seguir rejuveneciendo el centro del campo.

Más movimientos en el horizonte

La operación salida todavía no ha terminado. La dirección deportiva continúa trabajando para ajustar la plantilla de Iñigo Pérez y todavía pueden producirse significativas bajas más antes del cierre del mercado. El siguiente capítulo parece centrado en los cedidos que regresan a La Cerámica. Sin ir más lejos, Ramón Terrats apunta a marcharse en breve al Getafe.

El Villarreal ya ha incorporado a Carlos Romero, mientras mantiene abiertas diferentes negociaciones tanto para reforzar varias posiciones como para dar salida a futbolistas que disponen de menos protagonismo. Tampoco se descarta una venta importante si llega una oferta difícil de rechazar por alguno de los jugadores con mayor cartel internacional.