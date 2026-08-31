El Cádiz le empuja a la retirada y Suso recibe un cariñoso guiño de un Sevilla en busca de extremos

El club nervionense no se olvida del gaditano, el cuarto fichaje más caro de su historia y dos veces ganador de la UEFA Europa League, después de asistir a su decisión de colgar las botas para pasar a trabajar en los despachos de la entidad amarilla

El destino tiene una inagotable vis irónica. El Sevilla FC está buscando extremos, de manera casi desesperada y con 'presupuesto cero', en estos dos últimos días del mercado estival de fichajes. Mientras los nervionenses ven cómo equipos modestos les 'quitan' potenciales refuerzos, al otro lado de la A4, otro club en situación de galopante ruina -y con tenebrosas maniobras de Nomadar- como es el Cádiz CF acaba de provocar la retirada forzosa de Suso Fernández.

El exinternacional español, con sólo 32 años, ha decidido colgar las botas de manera muy discreta y su decisión ha llegado acompañada de guiños cariñosos desde la que fue su casa hasta hace poco más de un año y de la que se marchó sin acto alguno de despedida oficial junto a los trofeos de la UEFA Europa League que ayudó a llevar hasta las vitrinas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Tampoco ha habido, de momento, comparecencia alguna para analizar este sorprendente final de su exitosa carrera. Sólo unas palabras en redes sociales recordando que "las cosas no siempre salen como uno desea".

Sin la despedida propia del que era el capitán de la plantilla, sin una presentación para su nuevo cargo y con unas meras palabras en sus redes sociales. Ni siquiera saltó al campo el domingo para sacar la típica foto aplaudiendo a la afición del Nuevo Mirandilla tras el choque contra el Real Valladolid (1-1). A partir de ahora será representante institucional del Cádiz CF. Así ha sido el discreto adiós de Suso. Y el Sevilla FC, sin extremos.

El cariñoso homenaje a Suso de su familia de Nervión

"Don Jesús Joaquín Fernández Sáez De la Torre 'Suso'. Orgullosos de que hayas formado parte de la historia de nuestro club. ¡Gracias por tu fútbol!", fue el caluroso mensaje que el Sevilla FC compartió en sus redes sociales durante la tarde de este pasado domingo, acompañando el texto de una chistera de mago, de un corazón rojo y de un vídeo con sus mejores momentos como nervionense.

Ha sido su homenaje particular al que fue su jugador entre enero de 2020 y junio de 2025, tiempo en el que sumó 173 partidos oficiales, 10 goles, 20 asistencias y los dos títulos europeos ya mencionados. En la de Colonia 2020 era titularísimo y pieza esencial para Julen Lopetegui. En la de 2023, su papel ya iba cuesta abajo; pero José Luis Mendilibar le recuperó y su golazo en las semifinales contra la Juventus FC es un fragmento selecto de la historia sevillista.

El cuarto fichaje más caro de la historia del Sevilla FC

A Eduardo Dato llegó procedente del AC Milan bajo una fórmula de una cesión de casi dos millones de remuneración acompañada de la ejecución de una opción de compra de 20 millones de euros. En total, salió por 21,7 kilos que aún a día de hoy le mantienen como el cuarto fichaje más caro de la historia del Sevilla FC; sólo por detrás de los 24,7 millones pagados por Luis Muriel en 2017 y los 25 kilos que costaron Rony Lopes y Jules Koundé en el verano de 2019.

En sus cinco años como futbolista 'rossonero', Suso vivió su 'prime': 153 encuentros, 24 tantos marcados y otros 36 regalados. Con apenas 16 años había abandonado la cantera del Cádiz CF para emigrar a la del Liverpool FC y, antes de echar raíces en San Siro, vivió cesiones en la UD Almería y en el Genoa FC. Su ilusión era vestir la camiseta del primer equipo de su ciudad y lo consiguió; pero las cosas han estado muy lejos de salir mínimamente bien.

Discretísimo final para la decepcionante vuelta de Suso al Cádiz CF

Suso nunca ha encontrado compañía para asociarse, su calidad se diluyó entre una mediocridad desesperante que casi manda al Cádiz CF a Primera RFEF y físicamente ha dado la sensación de estar muy lejos del mínimo exigible para un profesional. Llegados a este punto, con sólo 20 improductivos minutos en el estreno de curso ante el Celta B, el club cadista necesitaba rescindir el contrato de Suso -situado en el primer escalón salarial del plantel amarillo-.

Su adiós era imprescindible para obtener oxígeno en esta recta final de mercado en la que se han visto obligados a cambiar media plantilla después del no menos surrealista despido del técnico Imanol Idiakez -a sólo cuatro días de iniciar la 2026/2027- y del posterior fichaje de Albert Celades. Después de que Suso rechazase repartir en seis años el sueldo que tenía garantizado con su contrato hasta 2029 porque no se fiaba de que para entonces el club cadista siga siendo una empresa solvente, fue anunciado con un cargo institucional.

Su lacónica carta de despedida

"Ha llegado el momento de dar un paso a un lado y no es fácil encontrar las palabras para despedirme de algo que ha significado tanto para mí. Quiero daros las gracias a todos y a cada uno de vosotros que, de una manera u otra, habéis hecho posible todo esto. Especialmente en estos últimos meses, cuando las cosas no han ido tan bien, he sentido el cariño verdadero, el apoyo y la cercanía de muchas personas. Y eso es algo que me llevaré conmigo para siempre".

"Siempre hice todo con el corazón. Muchas veces con mucho más corazón que cabeza, pero así soy yo, y no me arrepiento. Porque, de una manera u otra, he vivido un sueño hecho realidad. Un sueño que me ha regalado muchos momentos, experiencias y personas que jamás olvidaré. A veces, las cosas no salen como uno desea. La vida te lleva por caminos que no esperabas y toca saber cuándo apartarse, aunque duela. Hoy me toca hacerlo, pero no para dejar de aportar sino para seguir ayudando desde otro lugar, desde otra perspectiva y, sobre todo, desde otra posición", reza en el breve escrito de Suso.