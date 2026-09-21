Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la sorpresa del Burgos y las victorias de Leganés, Almería y Sabadell en la jornada 6

El Ceuta salvó en la prolongación un empate que le permite sumar su primer punto esta temporada

El Leganés, con Morata suplente, sacó la cabeza en un partido clave en la lucha por la zona alta y se metió de lleno en la pelea, mientras que condenaba al Granada a la zona baja de la tabla en una jornada que vivió el primer punto del Ceuta a costa del un Valladolid que no escapa de la quema.

El Almería suma su tercer triunfo seguido que le permite empezar a soñar con el regreso a Primera, mismo sueño que acaricia un Burgos que se mete en zona de 'play off' a costa de dejar tocado al Las Palmas. Frenazo también para el Oviedo, que intercala alegrías con fiascos. Esta vez tocó lo segundo en su visita a la nova Creu Alta.

En la clasificación, Castellón y Eibar aseguraron las plazas de ascenso desde el día anterior, pero por detrás la pelea está muy reñida, con tres puntos de diferencia entre el tercero y el undécimo.

Leganés 3-2 Granada

El Leganés se impuso al Granada, gracias a un gol de Gharbi en el último minuto, en un partido de ritmo alto y marcado por las alternativas. El resultado permite al Leganés reencontrarse con la victoria después de dos jornadas, mientras que el Granada encadena su tercer partido sin ganar, con dos derrotas y un empate.

El conjunto madrileño tomó una ventaja de dos goles en apenas ocho minutos gracias a Naim García y Soko, pero el Granada reaccionó con fuerza y comenzó a acumular ocasiones. Los visitantes recortaron distancias antes del descanso y, tras el paso por vestuarios, Marques estableció el empate en el minuto 52. El equipo andaluz dispuso después de varias oportunidades para completar la remontada, incluido un disparo al larguero de Arnaiz, pero no logró convertir su dominio en goles.

Cuando el encuentro parecía encaminado al empate, el Leganés encontró el gol de la victoria en el tramo final. Gharbi decidió el choque en el minuto 90 con un disparo que tocó en Gumbau y acabó en la portería.

Las Palmas 1–2 Burgos

El Burgos remontó en el tramo final a Las Palmas, se llevó los tres puntos gracias a un gol de David González en el tiempo añadido y se sitúa en zona de 'play off' de ascenso a Primera.

El conjunto canario dominó una primera mitad en la que su presión alta dificultó la salida visitante y le permitió generar varias ocasiones. Jesé Rodríguez adelantó a los locales pasada la media hora con un disparo desde la frontal que desvió ligeramente un defensor, después de que el delantero ya hubiera estrellado un potente lanzamiento en el larguero. El Burgos apenas inquietó la portería de Caro antes del descanso y Las Palmas pudo incluso ampliar su ventaja.

El conjunto burgalés reaccionó tras el descanso con un cambio de sistema y dos delanteros, una apuesta que dio resultado rápidamente. Forés aprovechó un pase en profundidad de Karrikaburu para superar a Caro y establecer el empate, devolviendo al partido la incertidumbre. El encuentro se abrió y ambos equipos encontraron espacios, aunque el Burgos terminó imponiendo su mayor amenaza ofensiva. Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, David González recibió un pase de Javi Llabrés en el cuarto minuto del añadido, ganó la carrera a la defensa y batió a Caro con un disparo colocado para completar la remontada.

Almería 2–0 Celta Fortuna

El Almería sumó ante el Celta Fortuna su tercera victoria consecutiva y se coloca cuarto tras encarrilar el partido en una primera parte de gran nivel, en la que su presión, velocidad y acierto marcaron diferencias.

Nico Melamed abrió el marcador en el minuto 6 con un potente disparo y Javi Muñoz amplió la ventaja en el 18 tras culminar una buena acción colectiva. El filial celeste, pese al golpe, mantuvo su propuesta ofensiva y generó peligro antes del descanso, aunque el Almería controló el encuentro y dispuso de ocasiones para haber ampliado todavía más la renta.

Tras el paso por vestuarios, el Celta Fortuna dio un paso adelante y puso en apuros al conjunto local, que comenzó a sufrir para conservar su ventaja. Los visitantes encontraron más espacios y tuvieron varias oportunidades para recortar distancias, mientras el Almería buscaba sentenciar al contragolpe.

Andrés Fernández fue decisivo en los minutos finales con varias intervenciones que evitaron el gol del filial, que terminó dominando y acumulando llegadas sin encontrar premio. El equipo de Xavi García Pimienta resistió el empuje visitante y aseguró tres puntos que prolongan su excelente dinámica.

Ceuta 1–1 Valladolid

El Ceuta estrenó su casillero y rescató un punto ante el Valladolid en un final agónico que permitió al conjunto caballa sumar después de cinco derrotas consecutivas.

El partido llegó al descanso sin goles pese a las ocasiones de ambos equipos, incluido un disparo al palo de Meléndez y otro de Arnu para los visitantes. Tras el intermedio, el Valladolid aprovechó uno de sus ataques para adelantarse por medio de Latasa, que remató un centro de Ponceau. El Ceuta reaccionó y buscó el empate con insistencia, pero se encontró con varias intervenciones de mérito de Aceves.

El tramo final estuvo marcado por la tensión y las expulsiones. La roja a Balboa dejó al Valladolid con diez en el minuto 86 y permitió al Ceuta volcarse sobre el área visitante. Los locales rozaron el empate con un remate de Joaquín al larguero y, cuando la derrota parecía inevitable, llegó el premio en el décimo minuto del añadido. Carlos Hernández apareció para rematar un centro desde la derecha y establecer el 1-1, desatando la celebración en el Alfonso Murube y dando al equipo de José Juan Romero su primer punto del campeonato.

Sabadell 3–1 Real Oviedo

El Sabadell confirmó su excelente inicio de temporada con una victoria ante el Oviedo que le permite situarse en puestos de 'play off' de ascenso. El conjunto catalán dominó desde el inicio, presionó con intensidad y se adelantó en el minuto 23 gracias a Gastón Valles, que aprovechó un centro de Joel Priego. El Oviedo apenas encontró espacios durante la primera mitad y el Sabadell amplió su ventaja tras el descanso con un cabezazo de Óscar Sanz, dejando al equipo local en una posición inmejorable para cerrar el partido.

El conjunto asturiano reaccionó con los cambios y consiguió recortar distancias en el minuto 67 mediante Estanis Pedrola, autor de un potente disparo desde fuera del área. Sin embargo, el Sabadell no permitió que el encuentro se complicara y sentenció poco después.

Ángel Baena, tras una combinación con Quadri Liameed, marcó el 3-1 en el minuto 78 y aseguró la tercera victoria del equipo catalán en otros tantos partidos disputados esta temporada en la Nova Creu Alta. Con 11 puntos en seis jornadas, el recién ascendido se mantiene en la zona alta de la clasificación.

Resultados de la jornada 6 de LaLiga Hypermotion

Albacete 1–2 Córdoba

Real Sociedad B 0–1 Mallorca

Andorra 1–3 Sporting de Gijón

Castellón 5–0 Tenerife

Eldense 1–2 Eibar

Cádiz 1–2 Girona

Sabadell 3–1 Real Oviedo

Ceuta 1–1 Valladolid

Almería 2–0 Celta Fortuna

Las Palmas 1–2 Burgos

Leganés 3-2 Granada

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 6

1. Castellón - 16 puntos (12 - 2)

2. Eibar - 15 puntos (12 - 4)

3. Mallorca - 13 puntos (8 - 2)

4. Almería - 12 puntos (10 - 4)

5. Burgos CF - 11 puntos (10 - 7)

6. Sabadell - 11 puntos (7 - 5)

7. Leganés - 11 puntos (6 - 5)

8. Girona - 10 puntos (12 - 8)

9. Sporting - 10 puntos (5 - 4)

10. Las Palmas - 10 puntos (8 - 8)

11. Tenerife - 10 puntos (7 - 8)

12. Real Sociedad B - 8 puntos (8 - 7)

13. Real Oviedo - 8 puntos (5 - 4)

14. Granada - 8 puntos (8 - 8)

15. Celta Fortuna - 7 puntos (7 - 10)

16. Córdoba - 6 puntos (9 - 13)

17. Eldense - 5 puntos (4 - 8)

18. Valladolid - 5 puntos (3 - 8)

19. Cádiz - 3 puntos (6 - 9)

20. Andorra - 3 puntos (9 - 13)

21. Albacete - 1 punto (4 - 10)

22. Ceuta - 1 punto (3 - 16)