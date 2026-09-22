Guerra abierta entre Javier Tebas y el Real Madrid: "Confunden realidad con independencia"

El presidente de LaLiga, tras el comunicado del cuadro blanco, ha respondido al escrito a través de un extenso mensaje en su cuenta personal de X (antes Twitter). "Ni soy el dueño de LaLiga, ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno"

Parece que el cruce de declaraciones y comunicados entre Real Madrid y LaLiga, más concretamente con su presidente Javier Tebas. Este mismo martes el Real Madrid lanzaba un contundente y extenso comunicado en el que acusaba a Javier Tebas de dedicar su tiempo a "desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición". Además el Real Madrid señala a Javier Tebas de dañar "la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo.

El Real Madrid, ante las declaraciones de Javier Tebas tras el derbi ante el Atlético de Madrid en el que la actuación arbitral estuvo muy protestada por los blancos, solicitó en el comunicado de este martes que el presidente de LaLiga deje su cargo. "A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga".

Javier Tebas responde al Real Madrid

Ante este comunicado, Javier Tebas no ha dudado en responder a través de su cuenta personal de X (antes Twitter) y lo ha hecho dándole en parte la razón al Real Madrid en ciertos fragmentos de su escrito. "He leído el comunicado. Coincido plenamente en una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición. El presidente del Real Madrid tampoco", rezaba parte de la respuesta de Javier Tebas en redes sociales.

Javier Tebas también recuerda que el Real Madrid no dijo nada en su comunicado sobre la afirmación del presidente de LaLiga en la que apuntaba que LaLiga no era nada sin el club blanco: "Representar a todos los clubes exige defender la igualdad y la equidad entre ellos. También cuando se sostiene que "LaLiga no vale nada" sin el Real Madrid o que los árbitros perjudican "al negocio que les da de comer". Sobre esas afirmaciones, que motivaron mi respuesta, su comunicado no dice una palabra".

Javier Tebas carga contra Real Madrid TV

Javier Tebas también ha señalado a Real Madrid TV, televisión oficial del club presidido por Florentino Pérez: "Llevan años haciéndolo desde Real Madrid TV y a través de sus portaCOCes, hablando y escribiendo de una Liga adulterada jornada tras jornada. No pretendan presentar como una opinión ajena el discurso que alimentan desde su propia televisión y desde las instancias del club. Reclaman que contribuya a generar confianza en la imparcialidad de la competición. Precisamente por eso rechazo el relato de que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid. Criticar una decisión arbitral es legítimo. Convertir cada perjuicio en prueba de una persecución es otra cosa. ¿Eso genera confianza o daña la imagen del fútbol español?".

Por último, Javier Tebas habla de neutralidad y de independencia, además de posicionarse a pesar de que esto, "al Real Madrid no le guste", según apunta el presidente de LaLiga: "Confunden neutralidad con independencia. Si por neutralidad entienden no tomar partido ante nada, ni siquiera entre lo que está bien y lo que está mal, están pidiendo que renuncie a mi responsabilidad. La independencia exige decidir con criterio propio, sin presiones ni subordinaciones, aplicando las mismas reglas a todos y defendiendo el interés común. Eso implica tomar decisiones y posicionarse, aunque al Real Madrid no le guste". Javier Tebas cierra su respuesta con una lapidaria frase: "Respeto a todos. Subordinación a ninguno".

Respuesta completa de Javier Tebas al comunicado del Real Madrid

La respuesta completa de Javier Tebas al comunicado del Real Madrid es la siguiente: "He leído el comunicado. Coincido plenamente en una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición. El presidente del Real Madrid tampoco.

Representar a todos los clubes exige defender la igualdad y la equidad entre ellos. También cuando se sostiene que la "Liga no vale nada" sin el Real Madrid o que los árbitros perjudican «al negocio que les da de comer». Sobre esas afirmaciones, que motivaron mi respuesta, su comunicado no dice una palabra.

Ahora se escudan en que respondí a un periodista "independiente". Pero ni el relato es nuevo ni lo es la estrategia de desviar la atención de otros problemas. Llevan años haciéndolo desde Real Madrid TV y a través de sus portaCOCes, hablando y escribiendo de una Liga adulterada jornada tras jornada. No pretendan presentar como una opinión ajena el discurso que alimentan desde su propia televisión y desde las instancias del club.

Reclaman que contribuya a generar confianza en la imparcialidad de la competición. Precisamente por eso rechazo el relato de que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid. Criticar una decisión arbitral es legítimo. Convertir cada perjuicio en prueba de una persecución es otra cosa. ¿Eso genera confianza o daña la imagen del fútbol español?

Confunden neutralidad con independencia. Si por neutralidad entienden no tomar partido ante nada, ni siquiera entre lo que está bien y lo que está mal, están pidiendo que renuncie a mi responsabilidad. La independencia exige decidir con criterio propio, sin presiones ni subordinaciones, aplicando las mismas reglas a todos y defendiendo el interés común. Eso implica tomar decisiones y posicionarse, aunque al Real Madrid no le guste.

Defender los intereses de un club no significa asumir su discurso. Y representar a todos tampoco significa obedecer al más poderoso. Hay que defender los intereses de la competición, de LaLiga. Ni soy el dueño de LaLiga ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno".