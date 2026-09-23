Rodri: "El Real Madrid mostró interés y fueron con todo lo que tenían"

Rodri ha desvelado que el Real Madrid intentó ficharle antes de su llegada al Barcelona. El centrocampista reconoce que el club blanco "fue con todo lo que tenía" y admite que habló con personas de la entidad antes de decidirse por el proyecto azulgrana

Rodri fue uno de los grandes protagonistas del pasado mercado de fichajes. El centrocampista internacional español terminó poniendo rumbo al FC Barcelona después de convertirse en el protagonista de un culebrón en el que también apareció el Real Madrid. El Balón de Oro tuvo que elegir entre los dos grandes del fútbol español y finalmente se decantó por vestir de azulgrana.

Ahora, el futbolista ha explicado cómo vivió aquellas semanas y ha confirmado que el conjunto blanco realmente intentó hacerse con sus servicios. En un avance de la entrevista que ha concedido a El Partidazo de COPE, Rodri ha reconocido que desde el Santiago Bernabéu mostraron interés desde el primer momento.

Rodri confirma los movimientos del Real Madrid

Preguntado por Juanma Castaño sobre el interés del Real Madrid, el centrocampista no dejó lugar a demasiadas dudas y quiso poner en valor el comportamiento que tuvo el club durante las negociaciones.

"El Madrid mostró interés desde el primer momento. Tuvieron un comportamiento ejemplar y las propuestas fueron de ir a por el jugador, eso quiero también dejarlo claro". Rodri explicó así que el interés madridista no se quedó simplemente en un contacto informal, sino que hubo conversaciones y propuestas para intentar convencerle de que eligiera el conjunto blanco.

El presentador de COPE fue un paso más allá y le preguntó directamente si consideraba que el Real Madrid había ido "al 100%" a por él.

"Fueron con todo lo que tenían"

El internacional español evitó poner una cifra al nivel de interés del conjunto madridista, aunque sí dejó claro que la intención de los blancos era firme. "No sé lo que es ir al 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo lo que tenían y mostrando el interés, cosa que yo agradezco porque hablé con una parte de ellos", explicó Rodri.

Sus palabras reflejan que la decisión de abandonar el Manchester City para regresar a España no fue sencilla. El centrocampista tenía sobre la mesa la posibilidad de incorporarse a cualquiera de los dos gigantes del fútbol español, aunque finalmente su elección fue el Barça.

Rodri no desvela si habló con Florentino Pérez

Una de las cuestiones que quedó en el aire durante la entrevista fue la identidad de las personas con las que Rodri mantuvo contacto durante el interés del Real Madrid.

Castaño le preguntó si una de ellas podía ser Florentino Pérez, pero el futbolista prefirió mantener esa información en privado. "Me lo voy a reservar para mí. Hablé con gente de allí que me trasladó el entusiasmo y las ganas que tenían de que fuera para allí y eso hizo que mi decisión fuera más complicada, está claro", señaló.

De esta forma, Rodri deja entrever que tuvo conversaciones con miembros importantes de la entidad madridista, aunque ha decidido no revelar públicamente con quién habló.