Preocupación en el Valencia con Guido Rodríguez: alarma tras la derrota ante la Real Sociedad

El centrocampista del Valencia se fue con molestias del duelo ante los de Pellegrino Matarazzo en Mestalla, haciendo saltar las alarmas tras haber estado casi un mes fuera por una lesión en el cuádriceps

El Valencia volvió a caer derrotado en LaLiga EA Sports, en este caso, por la Real Sociedad. Los de Óscar Sánchez mantenieron el pulso pero el conjunto de Pellegrino Matarazzo decantaron la balanza con el gol de Barrentexea en los últimos minutos. Además de ello, el equipo che sumó la mala noticia de Guido Rodríguez, que se fue con molestias del duelo de ayer domingo en Mestalla, haciendo saltar las alarmas.

Sin embargo, el Valencia no volverá a jugar hasta el próximo 11 de octubre, tiempo suficiente para que Guido Rodriguez pueda estar disponible y entrar en la convocatoria para el partido ante el Racing de Santander en El Sardinero. Pese a ello, la preocupación es real en el equipo que apunta a ser dirigido por Javier Aguirre, ya que el centrocampista argentino es uno de los titulares en el once de la plantilla, si las lesiones le respetan.

La situación de Guido Rodríguez en el Valencia

Guido Rodríguez empezó la temporada siendo titular, entrenando de inicio en los encuentros contra el Celta de Vigo y el Real Betis. Sin embargo, las malas noticias llegaron en el duelo ante los de Manuel Pellegrini, dónde el argentino sufrió una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha. Por ello, el centrocampista tuvo que perderse los partidos frente al Deportivo de A Coruña, Barcelona y Sevilla, siendo una dura baja.

Tras ello, Guido Rodríguez volvió a aparecer en escena para ser titular contra el Alavés en Mendizorroza, que fue el primer partido de Óscar Sánchez al frente del primer equipo del Valencia. Un pisotón le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo, por lo que entró David Otorbi en su lugar. Pese a ello, volvió a entrar inicio ante la Real Sociedad, teniendo que ser sustituido, de la misma manera, en un duelo que acabó en derrota che.

Guido Rodríguez apunta al Racing de Santander

De esta manera, Guido Rodríguez pone el foco en llegar con las mejores sensaciones al encuentro contra el Racing de Santander. El Valencia espera contar ya con la figura de Javier Aguirre, que tendrá un reto complicado en un equipo que ha conseguido cuatro puntos de 21 posibles en siete jornadas de LaLiga EA Sports. Por ello, una de las claves está en la recuperación del centrocampista argentino y campeón del mundo en 2022.

Cabe recordar que Guido Rodríguez no ha sido convocado por la selección argentina para este parón de selecciones, por lo que tiene vía libre para poder recuperarse de sus molestias en el pie derecho. El Valencia cuenta con el partido ante el Racing de Santander como próximo objetivo, antes de recibir al Athletic Club y Villarreal en Mestalla como los dos otros encuentros del siguiente mes de octubre.

Óscar Sánchez explica los cambios del Valencia contra la Real Sociedad

Por su parte, Óscar Sánchez, técnico interino del Valencia, explicó los cambios que hizo durante el encuentro contra la Real Sociedad: "Estábamos muy largos en distancia cuando teníamos balón y, en la segunda, hemos intentado, pues en esas situaciones, con David Otorbi, buscar más profundidad también por esa banda. Nos estaba faltando un poco atacar los espacios. Sabemos que David Otorbi nos puede dar eso".

El técnico del Valencia apuntó que "el equipo lo ha entendido bien, lo hemos encontrado mucho y, en ese sentido, creo que cuando estábamos 1-1 los teníamos. Hemos tenido varias ocasiones para meter el 2-1 y la pena, ese penalti que ha hecho que la Real vuelva a ponerse por delante. El equipo creo que ha mostrado personalidad, alma, querer ir a empatar el partido; anteriormente, con empate, querer ir a ganarlo".