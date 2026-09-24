Carlos Alcaraz, sobre el Real Madrid: "Estoy sufriendo al ver los partidos porque nunca se sabe lo que va a pasar"
El tenista español vuelve a la acción para intentar ganar con Europa la Laver Cup 2026, pero ha tenido tiempo también para hablar del equipo de fútbol de que es aficionado, sobre su resultado en el US Open y sobre su relación con Sinner
Carlos Alcaraz, uno de los mejores tenistas el mundo, regresa a las pistas para disputar la Laver Cup 2026 la cual quiere ganar con Europa. El español, que ya ha dejado atrás la derrota en el US Open 2026, en donde perdió contra Ben Shelton en los cuartos de final, ha repasado un poco la actualidad y ha tenido incluso tiempo para dar su opinión sobre el Real Madrid, club de fútbol del que es aficionado confeso.
Carlos Alcaraz se ha mostrado preocupado por el rendimiento del Real Madrid ya que ve a otros equipos con mejor nivel. "Ahora mismo, veo que otros equipos lo están haciendo mejor. Son el Real Madrid, grandes jugadores, con talento".
El murciano, que en más de una ocasión ha dicho que es aficionado del club blanco, ha desvelado que sufre viendo los partidos del equipo que entrena José Mourinho, aconsejando, de paso, que se trabaje para mejorar. "Como equipo, pueden hacerlo mejor. Tienen que pulir un poco las cosas. Ahora mismo estoy sufriendo al ver los partidos porque nunca se sabe lo que va a pasar. Yo diría que hace falta un poco más de intensidad", ha argumentado el tenista desde Londres.
Carlos Alcaraz, sobre su rendimiento, su rivalidad con Sinner y su opinión sobre Rafa Nadal y Djokovic
Al margen de ello, Carlos Alcaraz ha hablado su rendimiento en el US Open 2026. "Los cuartos de final fueron fantásticos, fueron un regalo para mí. Sufrí, pero también disfruté, y por eso sonreía cuando estaba dejando la pista, porque era algo que había echado de menos", ha reflexionado para la BBC.
El murciano ha criticado que algunos partidos en el US Open 2026 empezaran a altas horas de la noche, extendiéndose hasta la madrugada. "Creo que es demasiado lo de que los partidos terminen tan tarde. La gente se quedó para el partido ante Shelton hasta las 3:30, pero si hubiera empezado antes, la pista habría estado llena. Me gustaría que cambiasen los horarios con una hora tope para terminar a las 23:00 o buscar una solución mejor".
Por otro lado, Carlos Alcaraz ha sido preguntado por su rivalidad con Jannik Sinner y cómo la lleva ahora mismo tras una temporada en la que por unos motivos u otros apenas se han enfrentado. "No le suelo enviar muchos mensajes pero sí le escribo a veces cuando ha ganado algo, y le escribí más al inicio de año. Le echo de menos. Echo de menos verle y jugar contra él. Sinner me ha empujado a ser un mejor tenista. La gente esperará para esos partidos, así que pienso que volverá mejor".
Por último, Carlos Alcaraz ha tenido también muy buenas palabras para Novak Djokovic y Rafa Nadal, los cuales han sido referentes durante su crecimiento como tenista. "Para mí ser como Nadal era algo a lo que aspiraba cuando era un niño, pero si nos ceñimos a los números quien lo ha ganado todo en el tenis no sólo una vez, sino dos veces, es Djokovic".