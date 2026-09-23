Álex Corretja: "Carlos Alcaraz aglutina todo lo bueno. Hemos pensado que ser muy estructurados era incompatible con pasárnoslo bien, pero eso es un error"

El extenista, que ahora es uno de los comentaristas de este deporte más reputados y respetados del mundo, ensalzó la figura del nuevo ídolo del tenis español el cual con su carácter feliz y abierto ha cambiado la percepción que había sobre el jugador nacional

Álex Corretja repasó, hace unos meses en El País, la actualidad del circuito de la ATP. Como extenista y ahora visto como uno de los comentaristas más reputados y respetados del mundo, el catalán ensalzó la figura de Carlos Alcaraz del cual dijo que es la evolución del jugador español ya que ha encontrado el equilibrio entre el juego y el divertirse sobre la pista.

Álex Corretja reflexionó sobre la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. "Creo que hay un antes y un después de la ruptura con Ferrero. Ha encontrado un equilibrio increíble entre pasárselo bien y ser serio y disciplinado cuando lo necesita. Creo que sus mensajes serán cada vez más concisos y concretos".

El comentarista también elogió la capacidad de Carlos Alcaraz de divertirse jugando al máximo nivel. "Es una pasada que sea capaz de divertirse tanto jugando y, a la vez, mantener la tensión. Está enseñando a mucha gente a ver las cosas de otra forma. Rafa nos enseñó una metodología y una disciplina ejemplares, y acto seguido vino Carlos Alcaraz".

Por último, Corretja explicó que el murciano es la evolución del tenista español. "Carlos Alcaraz aglutina todo lo bueno que ha tenido el tenis español. Siempre hemos pensado que ser muy estructurados era incompatible con pasárnoslo bien y disfrutar del día a día, pero eso es un error. Nosotros íbamos con el freno de mano".

Álex Corretja reflexiona sobre Rafa Nadal, Djokovic y Federer

No ha sido el único tema que ha abordado Álex Corretja quien también reflexionó sobre Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, de los cuales sólo en serbio sigue en activo.

El punto que más destacó Álex Corretja sobre Rafa Nadal fue la mentalidad del balear. "Es la máquina perfecta de saber lo que toca, lo que corresponde en cada momento y lo que quiere decir. Controla mucho porque sabe la repercusión que tiene todo lo que dice y es lógico que tenga que medir sus palabras. Su cabeza es una de las más potentes y privilegiadas que ha habido en el mundo del deporte".

Por otro lado, habló de la inteligencia de Djokovic. "Djokovic es el más profundo de los tres. Es alguien que va más allá de lo superfluo y tiene muchos conocimientos. Además de saber no sé cuántos idiomas. Creo que hoy día es más amado que odiado en el mundo del tenis".

El comentarista también argumentó sobre la importancia que han tenido Nadal, Djokovic y Federer. "La gente se ha dado cuenta de que se nos va el último baluarte del Big Three y, además, hay que entender su carácter. Se ha mostrado siempre como realmente es y ha demostrado siempre un juego limpio espectacular; he visto a pocos tenistas que, cuando pierden, lo hagan como él, felicitando con honestidad al rival y dándole un abrazo sentido".

Por último, elogió a Roger Federer. "Roger Federer es un superclase, el carisma a raudales. Pura aureola. Y además tiene mucho sentido del humor. Recuerdo haber estado con él muchas veces en las que todo eran bromas".