Histórico pase de España a las semifinales de la Billie Jean King Cup

El equipo español gana por 2-1 a Kazajistán, gracias al dobles, y se mete en semifinales 18 años después, donde les esperaba la República Checa

España estará en las semifinales de la Billie Jean King Cup 2026 después de derrotar en un apretadísimo duelo al equipo de Kazajistán por 2-1 tras el triunfo en el partido de dobles de Cristina Bucsa y Sara Sorribes.

Las medallistas olímpicas sufrieron mucho en el segundo set, pero sacaron fuerzas de donde no las había, especialmente la cántabra, para hacerse con el punto de desempate. Ese llegaba después de que, justo antes, Bucsa hubiera jugado y perdido un duelo de dos horas y de que Jessica Bouzas hubiera abierto la serie a favor de las chicas de Carla Suárez.

España llevaba 18 años sin alcanzar las semifinales de esta competición, desde 2008, y ahora se enfrentará a la República Checa, una de las grandes favoritas, que llega con la campeona de Wimbledon Noskova. El choque será el próximo viernes en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena de esta ciudad china.

Bouzas no tiene piedad de Zhiyenbayeva

En el primer partido de la serie Jessica Bouzas, arrolló a la kazaja Sonja Zhiyenbayeva por un doble 6-2. La gallega dio el primer punto a España con una victoria contundente y en un encuentro que controló desde el inicio. Bouzas se mostró muy sólida con su servicio y rompió cuatro veces el saque de su rival, que no dispuso de ninguna oportunidad de ‘break’.

La tenista española se mostró muy agresiva con la derecha y muy segura al servicio; y aprovechó las dificultades de Zhiyenbayeva para tomar ventaja desde los primeros compases. La kazaja acumuló cinco dobles faltas y apenas pudo inquietar a la española, que ganó el 82 % de los puntos con su primer saque y cerró el partido sin sobresaltos. "Estoy muy contenta por mi actuación y por haber podido darle el punto a España", afirmó tras un encuentro que saldó en apenas 58 minutos.

Cristina Bucsa aguanta, pero no puede completar la remontada

Con el 1-0 en el marcador, Cristina Bucsa afrontaba ante Yulia Putintseva con la posibilidad de sellar el pase a semifinales, algo que España no conseguía desde 2008. Sin embargo, la tenista cántabra cedió en un duelo de casi dos horas de duración por 6-2, 3-6 y 6-1.

La kazaja dominó el primer set, pero la española reaccionó en el segundo, elevó la profundidad de sus golpes y consiguió forzar el parcial definitivo. Ahí, sin embargo, Putintseva volvió a tomar el mando y apenas concedió opciones para cerrar el encuentro.

Todo se iba a decidir en el dobles. Bucsa, que apenas había tenido tiempo para entrenarse y descansar tras viajar desde México después de haber alcanzado las semifinales individuales y la final de dobles, tuvo que jugar de nuevo nada más acabar su partido.

Partidazo de Sara Sorribes en el duelo definitivo

España no podía reservar y salía con su mejor pareja, la dupla medallista en París 2024: Sara Sorribes y Bucsa. Sus rivales, la especialista en dobles Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva, ambas ausentes en los partidos anteriores.

Aunque arrastraba el cansancio del partido anterior, Bucsa y Sorribes demostraron por qué son una pareja capaz de ganar un WTA 1.000 y ser medallistas olímpicas cuando se juntan. En el primer set pasaron por encima de sus rivales y las superaro 6-2.

Los problemas llegaron en el segundo, cuando Danilina y Kulambayeva elevaron el nivel y toda la presión y las horas de pista acumuladas empezaron a pasar factura a Bucsa. Las kazajas empezaron con fuerza, rompieron de salida y consolidaron a continuación.

España salvó un punto de 'break' en el tercer juego y, a continuación, logró equilibrar el set, presionando a sus rivales. Sorribes y Bucsa habían recuperado la iniciativa que ya no soltarían. Y no sería por oportunidades de las kazajas, que tuvieron de ahí al final hasta 12 bolas más de 'break', sobre todo en un séptimo juego que duró 17 minutos y en un noveno juego en el que llegaron a mandar al resto por 0-40.

La mejor Sara Sorribes apareció ahí para evitar la catástrofe. España restó para ganar en el décimo juego. No lo logró, pero sí tuvo la oportunidad en el duodécimo y no la desaprovechó. Total: 6-2 y 7-5 para España y a semifinales.