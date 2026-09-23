Kim Clijsters, sobre Carlos Alcaraz: "Me da escalofríos solo de pensarlo. Esa foto suya después de una derrota desgarradora. Para él y su equipo va a ser importante proteger eso"

El regreso de Carlos Alcaraz, que ya se encuentra en Londres antes de la Laver Cup, ha sorprendido a muchos, aunque a pocos tanto como a la exnúmero 1 belga

Carlos Alcaraz ya está de vuelta. Tras un breve periodo de descanso en casa después de caer en cuartos de final del US Open, el tenista murciano lleva dos días en Londres, donde disputa la Laver Cup 2026 junto a, entre otros, el campeón del torneo norteamericano, Alex Zverev.

Alcaraz se ha dejado ver en el O2 londinense bromeando junto al alemán, que le ha arrebatado el número 2 del mundo, y demostrando las ganas que tiene de volver al circuito tras tanto tiempo parado por la lesión de muñeca.

Las dudas que había generado con su vuelta al circuito las difuminó en el US Open, aunque acabó pagando tanta inactividad en un partido a cinco sets frente a Shelton. Ese paso por el Grand Sland neoyorquino le ha permitido coger ritmo, algo que ha afinado después en Murcia y que, en la capital británica, espera completar antes de empezar la gira asiática en unos días.

"Eché de menos levantar el título el año pasado, haré todo lo que pueda para recuperarlo. Va a ser una gran prueba para mí", señalaba respecto a una Laver Cup 2026 donde no se va a poder ver con su verdugo en Nueva York, ya que Ben Shelton ha sido baja de última hora y ha sido sustituido por Nakashima.

Desde Italia admiten que Alcaraz sorprendió

Sobre la situación de Alcaraz ha habido muchos comentarios. Algunos han llegado desde Italia, donde había interés por ver lo que podía hacer ahora que Jannik Sinner también está de baja por lesión.

Y no todos han sido negativos. El extenista Renzo Furlan se mostraba sorprendido del nivel que dio Alcaraz después de cuatro meses y medio sin jugar. Y aludió su derrota a que aún está en pleno proceso de mejora, algo que es evidente, aunque no le duela la muñeca.

“En las dos o tres primeras rondas, hubo algunos tropiezos y errores, pero al final, solo perdió un set en los tres primeros partidos. Estaba en excelente forma física y a medida que avanzaban los días, se podía ver que también estaba recuperando sus cualidades técnicas y tácticas”, describe el gran jugador de finales del siglo pasado.

Una exnúmero uno ve a Alcaraz como un "unicornio"

Sin embargo, la opinión que más ha llamado la atención ha sido la de la exnúmero uno belga Kim Clijsters, quien se ha centrado en la dura derrota ante Shelton y en cómo reaccionó Carlos Alcaraz tras casi cinco horas de juego y a las 3:30 de la madrugada.

"Esa foto suya después de una derrota desgarradora. Me da escalofríos solo de pensarlo. Para él y su equipo va a ser importante proteger eso porque tienes a los tiburones en el circuito que intentan quitarte cosas", señalaba Kim Clijsters, en el podcast 'Love All', en referencia la sonrisa que Alcaraz tiene pese al gran contratiempo sufrido.

Clijsters describe lo que ve. "Recorriendo los pasillos, lleva la cabeza en alto, saluda a todos los que pasan. No puedo enfatizar suficientemente lo raro que esto es en el tenis. Una vez que llegas a cierto estrato de fama... con capucha, cabeza abajo, aislado, gente a tu alrededor. Él es lo opuesto a eso. Un unicornio total", afirma la belga.

La ex de Lleyton Hewitt espera que el murciano pueda conservar siempre esa alegría, que le ha hecho ser el jugador más carismático del circuito. "Va a ser tan importante para él conservar esa alegría...", finalizaba Clijsters.