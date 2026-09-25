Fran García reivindica a Fabián Ruiz para el Balón de Oro: "Hay que darle la importancia que realmente tiene"

En la entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, el lateral del conjunto verdiblanco ha dejado claro su preferencia para llevarse el tan ansiado Balón de Oro, arrojando un nombre que genera ilusión dentro del beticismo

El mundo del fútbol, en estos momentos, gira en torno a una pregunta: ¿quién debe ganar el Balón de Oro? El debate está más que servido, ya que es uno de los primeros años en los que no hay un favorito claro para poder ganarlo. Ha sido año de Mundial, algo que puede hacer decantar la balanza hacia el ganador del torneo, en este caso la Selección Española. Aquí hay candidatos de sobra, con Lamine Yamal o Fabián como algunos de los nombres destacados. Sin embargo, también aparecen otros que se están postulando a través de distintas campañas, con un Kylian Mbappé que se coloca en la terna de favoritos a ganar el galardón.

El 26 de octubre, en una gala que se celebrará en Londres, se acabará decidiendo todo. Es la primera vez en mucho tiempo que el debate está tan abierto, sin que haya un jugador capaz de resaltar claramente por encima del resto. Los futbolistas, en este sentido, no son ajenos a esta cuestión y muchos son los que se posicionan a favor de una 'candidatura', ya sea por su opinión o por su relación personal. Lo que sí está claro es que se prevé una gran emoción hasta el último instante, la mejor vitamina que se le puede dar a un aficionado al fútbol.

En ESTADIO Deportivo hemos podido charlar en exclusiva con uno de los jugadores de moda del Real Betis, como es Fran García. Recién llegado del Real Madrid, ya se ha ganado un hueco importante en los esquemas de Pellegrini, mejorando exponencialmente el nivel de un carril izquierdo que llegó a ser uno de los grandes debes del equipo la pasada campaña. Con motivo de esta entrevista, hemos podido preguntarle acerca del Balón de Oro y de si, como muchos piensan, debe ir a parar a manos de un jugador español.

El Balón de Oro, destino Los Palacios y Villafranca

"Se habla mucho y ahora se está haciendo mucha campaña de ello. Con el Mundial y, sobre todo, también teniendo a Fabián en el PSG, que ha hecho cosas ya no solo esta temporada, sino la temporada anterior también, ganando todo. Aunque no sea un jugador tan atractivo como otros, hay que darle la importancia que realmente tiene y la trascendencia. Siempre ha estado presente en partidos importantes y consiguiendo títulos", declaró el lateral del equipo verdiblanco en la entrevista exclusiva. En este sentido, el ciudadrealeño tiene claro que hay que valorar al canterano verdiblanco, ya que es uno de esos jugadores clave en los esquemas tanto de Luis Enrique como de Luis de la Fuente.

Una de las curiosidades de esta edición, algo que no se ha visto con tanta frecuencia en anteriores ocasiones, es la cantidad de jugadores que están haciendo campaña para conseguir este importante premio. Fran García también fue cuestionado sobre si se trata de un tema que se debate dentro de un vestuario de fútbol, aunque no le dio demasiada relevancia. "Voy un poco más a mi bola, pero entiendo que es un tema que está presente y está a la vuelta de la esquina, entonces entiendo que es normal que se hable", finalizó.

Este extracto corresponde a la entrevista exclusiva que ESTADIO Deportivo ha mantenido con Fran García. En los próximos días, el lateral hablará acerca de su llegada al Real Betis, su salida del Real Madrid y, sobre todo, de sus sensaciones de cara a este ilusionante año como verdiblanco.