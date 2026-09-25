Álvaro Valles se pronuncia sobre la elección de De la Fuente: "Ésa es la suerte... y la mala suerte"

El rinconero confiesa estar contento por Josep Martínez, con quien coincidió en Las Palmas, "un magnífico portero y una persona increíble", al tiempo que entiende al seleccionador nacional, porque "hay muchos y muy buenos" guardametas donde escoger para la lista

"Va también unida una cosa con la otra. Creo que, si el equipo está dando un rendimiento bueno y alto, pues también es más fácil que uno personalmente esté dando un buen rendimiento y te contagie el nivel de los compañeros. Después de ese año en blanco que tuve, fue una temporada complicada para mí, sobre todo al principio de LaLiga; era consciente de que no estaba en mi mejor nivel, aunque estuviera haciendo todo lo posible para ello. Por suerte, poco a poco y con el paso de los partidos, pude ir de manera ascendente. Este año creo que estoy dando mi mejor nivel", confesaba Álvaro Valles en 'Radio Marca'.

Recordando aquel castigo en la UD Las Palmas, el rinconero apuntaba que, "si cuando uno vuelve de las vacaciones de verano tiene que volver a retomar ese 'timing' y tener la distancia cogida, después de un año prácticamente sin poder competir...". Por fortuna, todo ha cambiado para él y ha podido completar una pretemporada en la que se han "enfocado mucho más en el tema del gimnasio y del entrenamiento personal. La verdad es que, cuando tocas algo y haces algo distinto o le pones más énfasis a algo que el año anterior no hacías y encima te está dando resultado, pues es mucho más fácil".

Poco acierto de cara a portería

"El equipo genera mucho en ataque y creo que se ha podido estar más acertado, pero lo importante es también generar esas ocasiones. La tranquilidad que te da es que el equipo siempre sabe de sobra que va a generar y que alguna va a entrar. Por eso la importancia de mantener los máximos partidos posibles la portería a cero, porque es raro el partido en el que el equipo no hace algún gol. Al final, cuando no las materializas, intentas ayudar al equipo desde atrás lo mejor posible, sabiendo que, si no encajas gol, con esa ventaja es suficiente como para ganar el partido".

Ilusión por la Champions

"La ilusión es tremenda. Es verdad que, partido a partido, en Champions League cualquier equipo te puede ganar, porque es la máxima competición y, si el rival contra el que juegas está en UCL es porque es un gran equipo y tiene argumentos para ganarte. Pero sí, la ilusión está ahí. Creo que el equipo hizo un primer partido muy bueno, sacando los tres puntos fuera de casa, que eso es importantísimo. Nuestra ilusión y nuestro objetivo es estar dentro de esos 24 equipos y poder seguir avanzando en este torneo".

Un bloque compacto y de calidad

"Tenemos un plantel muy bueno y, sobre todo, creo que todos los jugadores estamos dando un rendimiento muy alto, lo que hace que la alternancia en el once inicial se note lo menos posible. Todo el que sale del banquillo o de inicio, independientemente de quién sea, está dando un nivel muy alto y lo está haciendo bien. Pensamos que tenemos un gran equipo, muy completo, en el que el que sale en el once inicial lo va a hacer igual de bien que el que ha salido en el anterior. Eso es lo importante, que tenemos esa confianza todos en todos y sabemos que los 25-27 jugadores que estamos todos los días, juegue uno o juegue otro, van a dar un rendimiento muy alto. Lo más importante es esa unión y ver que todos los jugadores están a su máximo nivel o dando lo máximo que tienen, lo que hace mejorar al compañero".

Convocatoria de Luis de la Fuente

"Lo de Josep Martínez no me ha sorprendido, porque lo conozco bastante bien. Sé que es un gran portero y que éste es el primer año que le han dado la oportunidad de defender la portería del Inter de Milán, un equipo histórico en el fútbol europeo y mundial, y estoy muy contento por él. Tengo muy buena relación con él desde hace bastantes años y me alegro bastante de que pueda estar en la Selección y pueda disfrutar de ello, porque creo que también se lo merece. Lo de si los números son mejores o peores que los míos son cosas que tienen que ver los seleccionadores. Yo sigo contento y feliz. Me alegro de que le llamen a la Selección, porque es un magnífico portero y una persona increíble".

"Yo voy a seguir trabajando, muy contento por darle a mi club lo que necesita y poder ayudar cada partido lo máximo posible; ése es el nivel que tengo que mantener toda la temporada. Lo de la selección llegará o no, pero creo que lo importante es tener esa regularidad, poder ayudar a mi club lo máximo posible y darle la máxima alegría posible a la afición. Es la suerte que tiene España y la mala suerte que tenemos los porteros, que hay muchos y muy buenos porteros españoles. Creo que el nivel es bastante bueno y es complicado quitar a otro compañero de la portería de la Selección, porque son grandes guardametas".

Referentes bajo palos

"Cuando era más pequeño tuve la suerte de poder ver a Iker Casillas, que creo que para todo portero español que haya estado en esa época ha sido uno de sus referentes. Al final creo que ha sido uno de los mejores porteros del mundo y de la historia de España e internacionalmente, ha dado mucho. También he vivido la época de Buffon y, luego, con el cambio de juego en el fútbol y esa revolución del juego de toque y de los pies, me he fijado mucho siempre en Neuer, Ter Stegen y, actualmente, pienso que el mejor portero del mundo, el más completo, es Thibaut Courtois. Creo que difícilmente vamos a ver a un portero que dé un nivel como el que ha dado él".

Qué hace en su tiempo libre

"Yo soy casero. Es verdad que nos gusta irnos por ahí a la familia, pero ahora con el colegio, los niños y demás es más complicado. Nos gusta irnos al pueblo y estar tranquilos allí, disfrutar de la familia y de los amigos".