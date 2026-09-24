La predisposición del punta belga a seguir en Nervión si se dan las circunstancias abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con cabida también para el plan de Manu Fajardo, el susto de Cucho y la revelación de Raphinha

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026:

ABIERTO A CONTINUAR

Aunque todavía queda mucho tiempo para la toma de decisiones, Lucas Stassin, en proceso de recuperación, ya muestra predisposición a seguir en el Sánchez-Pizjuán cuando acabe la cesión, factor importante en una operación muy compleja por el elevado coste de la opción de compra: "El Sevilla es bueno para mi carrera"

MANU FAJARDO, PENDIENTE DE LA DEFENSA FUTURA

Los contratos y el interés por Natan y Valentín convierten la zaga en una tarea a corto-medio plazo

SUSTO DE CUCHO EN EL 'REGRESO' DE AITOR RUIBAL

El punta sufrió un fuerte pisotón que precisó atención médica y el lateral trabajó en el césped

RAPHINHA REVELA LA CONVERSACIÓN CLAVE CON FLICK

El goleador brasileño afirma que continuó en el Barça porque el alemán le convenció: "No estaría aquí"