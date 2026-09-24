30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026

La predisposición del punta belga a seguir en Nervión si se dan las circunstancias abre la portada de ESTADIO Deportivo de este viernes, con cabida también para el plan de Manu Fajardo, el susto de Cucho y la revelación de Raphinha

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026.ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 25 de septiembre de 2026:

ABIERTO A CONTINUAR

Aunque todavía queda mucho tiempo para la toma de decisiones, Lucas Stassin, en proceso de recuperación, ya muestra predisposición a seguir en el Sánchez-Pizjuán cuando acabe la cesión, factor importante en una operación muy compleja por el elevado coste de la opción de compra: "El Sevilla es bueno para mi carrera"

MANU FAJARDO, PENDIENTE DE LA DEFENSA FUTURA

Los contratos y el interés por Natan y Valentín convierten la zaga en una tarea a corto-medio plazo

SUSTO DE CUCHO EN EL 'REGRESO' DE AITOR RUIBAL

El punta sufrió un fuerte pisotón que precisó atención médica y el lateral trabajó en el césped

RAPHINHA REVELA LA CONVERSACIÓN CLAVE CON FLICK

El goleador brasileño afirma que continuó en el Barça porque el alemán le convenció: "No estaría aquí"