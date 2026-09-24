Lucas Stassin abre la puerta a su complicada continuidad en el Sevilla: "Es bueno para mi carrera"

Aunque queda mucho para tomar decisiones y la opción de compra es muy elevada, el punta belga, dentro de su margen de acción, muestra predisposición de cara a verano con una respuesta que da esperanzas al sevillismo

Lucas Stassin se erige, sin duda, en uno de los fichajes estivales que más ilusiona en Nervión después de su puesta en escena como sevillista, con gol ante el Espanyol, y mucha participación en el ataque blanquirrojo.

Por ello, es inevitable que el aficionado sevillista piense ya en la posibilidad de que permanezca en Nervión una vez concluya la cesión sellada con el Saint-Étienne francés en el epílogo de la ventana veraniega. Posibilidad muy complicada al establecer la opción de compra en 25 millones de euros, cifra, a priori, alejada de las márgenes de acción y más si su club de procedencia logra el ascenso, lo que reforzará su posición para negociar.

Sin embargo, aunque queda mucho para que llegue el momento y entrarán en juego numerosas circunstancias que podrían quitarle el cartel de imposible a esta vía si el futbolista rinde al nivel esperado tras su buen comienzo.

Stassin muestra predisposición a continuar en el Sevilla

Lo primera, sin duda, será la voluntad del jugador, pues el pasado verano ya quedó demostrado que se trata de un factor fundamental con la segunda cesión de Vlachodimos, lo que parecía inviable cuando concluyó el curso. Sin embargo, el empuje del portero abrió una puerta que cruzaron los nervionenses.

En este sentido, Lucas Stassin da esperanzas al sevillismo con su postura a estas alturas de temporada, pues en una entrevista a Muchodeporte responde con claridad si le gustaría quedarse en el Sevilla el curso próximo.

"Sí, por ahora estoy en el Sevilla, así que daré lo mejor de mí aquí y después veremos con el director, el cuerpo técnico y el entrenador qué hacemos", señaló el belga, que insiste en la importancia del Sevilla en su carrera: "Por supuesto, es un buen club, así que es bueno para mi carrera". No obstante, como no podía ser de otra forma, el delantero de 21 años deja claro que esta decisión no está plenamente en su mano y mira al Sevilla: "Esto no depende de mí. Es el club quien tiene que decidir".

Feliz con sus comienzos como sevillista: "Me siento realmente bien"

Lo cierto es que Stassin, que se perdió por lesión el último partido y debería estar para el regreso del parón, valora muy positivamente su comienzo en Nervión. "Juegas en un buen estadio, con mucha gente, contra grandes clubes, así que está bien. He tenido algunos minutos, he jugado bastante y me siento cómodo después de los partidos. Es una pena haberme lesionado, pero me siento cómodo con este equipo y me siento realmente bien", expresó Stassin, que se ha adaptado sin problemas al plan de juego de García Plaza.

"Cuando llegas y juegas directamente, siempre te sientes cómodo y con confianza. Así que sí, es bueno para mí. Tengo una buena relación con el entrenador. Ahora hay un buen trabajo en el equipo, así que es bueno para el equipo, para mí y para todos", señaló el punta sevillista, que sabe que por Nervión pasaron grandes delanteros procedentes de la Ligue 1, como Ben Yedder o Gameiro.

Tras la estela de goleadores como Ben Yedder y Gameiro y con ganas de derbi

"Cuando llegas a un club, sabes que antes hubo buenos jugadores y tienes que hacer lo mismo que ellos o incluso más. Ese es el objetivo, por supuesto: ayudar al equipo. Yo siempre me pongo mucha presión", indicó Stassin, que también se refirió al derbi.

"Sé lo que se siente al jugar este tipo de partidos, porque en mi anterior club también teníamos clásicos. Es bueno para el jugador, también ganas experiencia, y ganar contra ellos es también un buen objetivo, lo sé, para todo el mundo en la ciudad", indicó.