Luis García Plaza sorprende con Fábio Cardoso en el partidillo ante el Sevilla Atlético

Aunque no cuenta para el entrenador madrileño ni está poniendo facilidades para salir, el central portugués dispuso de su oportunidad en el enfrentamiento ante el filial que tuvo lugar en el Estados Jesús Navas

El Sevilla FC ha completado este jueves un entrenamiento diferente para poner fin a la primera semana de trabajo de este largo parón liguero. Para mantener el ritmo de sus futbolistas, Luis García Plaza ha optado por realizar un partidillo frente al Sevilla Atlético, que también ha iniciado la temporada con buen pie en Segunda RFEF, logrando siete puntos de nueve posibles en las tres primeras jornadas.

El técnico madrileño no pudo contar obviamente con los seis internacionales que se encuentran concentrados con su selecciones (Vlachodimos, Kochorashvili, Robbie Ure, Fran González, Sangante y Gabriel Suazo). Pero la presencia más llamativa fue la del portugués Fábio Cardoso, que una vez que cerró el mercado fue reintegrado a la dinámica del grupo, después de todo el verano ejercitándose al margen junto al resto de descartes, pese a ser el único que no encontró una salida y tampoco dar facilidades para ello.

La situación de Fábio Cardoso

Pese a participar en el encuentro ante el filial, eso sí, el central luso tiene muy claro que no entra en los planes de García Plaza. "Él sabe su situación. Es un chaval excepcional y te duele por el nivel personal, porque conmigo se portó el año pasado de manera excepcional. Pero sabe que tiene que buscar una salida, no contamos con él", aseguró tajante al respecto. Aunque, como ha informado ESTADIO Deportivo, las conversaciones para la rescisión de su contrato están enquistadas y desde su entorno apuntan a que la solución puede tardar, con el próximo mercado de enero como posible solución.

Con Sangante con su selección, el hecho de que Kike Salas siga renqueante de la contusión que le dejó fuera del último partido ante el FC Barcelona y que Marcao aún no esté al cien por cien propiciaron que Cardoso actuase junto a Castrín en el eje de la defensa. Así se puede apreciar en las imágenes facilitadas por el club, donde también destacó un golazo de Isaac Romero de tacón tras un pase raso de Manu Bueno desde la izquierda.

Los lesionados del primer equipo y el filial

Tampoco fueron de la partida Rubén Vargas, al que se espera de vuelta con el grupo durante este parón, y Lucas Stassin, que viajó para unirse a la concentración de la sub 21 de Bélgica y regresó tras ser revisado de su lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha, de la que se espera que pueda estar recuperado para el siguiente compromiso ante el Levante, el lunes 12 de octubre en el Ciutat de València.

Además, el partidillo dispuesto en el Estadio Jesús Navas, que contó con tres partes de 25 minutos, sirvió para que el Sevilla Atlético preparase su siguiente choque liguero frente al Atlético Central, el próximo domingo en el Ciudad de Alcalá a las 19:00 horas. Una cita para que Diego Galiano tendrá difícil contar con Nico Guillén, que abandonó la concentración de la selección española sub 19 por unas leves molestias, y Manuel Ángel, que tuvo que ser desconvocado por el mismo combinado tras recibir un golpe en el último choque.

García Plaza les da descanso hasta la próxima semana

García Plaza, por su parte, repartió minutos entre los menos habituales y también realizó probaturas, como colocar a Félix Correia como delantero. Fue el preludio a un largo descanso que se prolongará hasta la próxima semana, la cual será aprovechada para disputar el XV Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa, el viernes 2 de octubre a las 20:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.