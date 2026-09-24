Así está la renovación de Castrín: optimismo moderado y líneas rojas muy claras

El Valencia preguntó por el lucense este verano, pero la apuesta de José Ignacio Navarro fue retenerle para rematar su continuidad en otoño, todo lo contrario que con un igual como Oso, vendido por 10 millones de euros al Estrasburgo ante la confirmación de que atarle iba a ser imposible

Ha participado en seis de los siete partidos disputados hasta la fecha, cinco de ellos como titular, aprovechando los problemas físicos de Arouna Sangante y Kike Salas, así como su versatilidad, pues Andrés Castrín es diestro, pero tampoco recela del perfil zurdo en el centro de la defensa del Sevilla FC. Con Marcao Teixeira aún lejos de su mejor estado de forma y con la exigencia de demostrar que es válido para la rotación y Fábio Cardoso sin inscribir a la espera de una salida, el de Riotorto se ha abierto un hueco fijo en la primera plantilla desde la llegada de Luis García Plaza, acentuado ya sin César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Federico Gattoni ni Nemanja Gudelj.

Han pasado en Nervión del 'overbooking' en esa demarcación a no poder doblar sin tirar de desvestir otra con Juan Iglesias, Gabriel Suazo o José Ángel Carmona. De la cantidad a la calidad: también se puede mirar así. Por eso, renovar al gallego, inmerso en su último año de mercado (con todo lo que eso supone) se antoja clave. José Ignacio Navarro y el preparador madrileño apostaron por esta vía, al contrario que el primero con Joaquín Martínez 'Oso', traspasado al Estrasburgo por 10 millones de euros y el 10% de una futura venta, si bien contaba igualmente con propuestas para salir el zaguero. En concreto, una del Valencia CF, pero también del CA Osasuna y la Serie A.

Pero ni la cuantía resolvería gran cosa ni la capacidad de encontrar un recambio era similar. Ahora, ya con el otoño en marcha y sin la presión de un mercado abierto, en los despachos del Ramón Sánchez-Pizjuán avanzan en las negociaciones con el agente de Andrés Castrín, un Joseba Díaz que busca lógicamente también la adecuación en lo económico al nuevo estatus del jugador reclutado hace dos veranos para el Sevilla Atlético. Según avanza Cope Sevilla, reina un optimismo moderado entre las partes para llegar a buen puerto, aunque hay líneas rojas muy claras que a buen seguro no se entiendan del todo fuera del Sevilla FC.

La oferta de renovación a Castrín: mejora progresiva de salario

Añade la citada fuente que la propuesta que han presentado en Nervión a los representantes de Andrés Castrín incluye una subida progresiva de los emolumentos, sin un salto notable ya de primeras, con el ejemplo de Isaac Romero muy reciente. Entonces, a punto de terminar la 23/24, la importante irrupción en la primera plantilla del lebrijano y la insistencia popular por la inminencia de su fin de contrato, en cierta forma, 'obligaron' al club a aceptar unas condiciones que luego, con el paso del tiempo, se han demostrado excesivas en comparación con el rendimiento del delantero.

Además, si en algo ha destacado José Ignacio Navarro en su primera ventana como director deportivo del Sevilla FC es en la contención del gasto, rebajando considerablemente la masa salarial del club en paralelo con su revolución de la plantilla. El debe de anteriores planificaciones se centraba, empeorado claro está por el bajo nivel general y el adiós al dinero de las competiciones europeas, en firmar sueldos elevados y constreñir el LCPD al máximo, incluso por encima de las posibilidades económicas reales en lo que a consecución de ingresos se refiere. Con el lucense no se busca dar ejemplo a futuros canteranos en su situación, sino que es un ejercicio de responsabilidad y de nueva política.