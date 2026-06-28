El Sevilla agenda una reunión con Castrín mientras comienza a sonar en Italia

Aunque existen diferencias, las negociaciones para la renovación del central gallego continúan y ambas partes son optimistas. El club de Nervión prepara una nueva oferta, al tiempo que la prensa transalpina habla de un ofrecimiento a la Lazio

El Sevilla FC tiene muchos frentes abiertos en otro complicado verano. Tras haber cerrado ya los fichajes a coste cero de Guridi, Juan Iglesias y Sangante (a los cuales no podría inscribir a día de hoy), y a la espera de lo que pueda suceder con Patrik Mercado, el foco se reparte principalmente en dos prioridades. De un lado, reforzar la portería, con Vlachodimos apretando para volver; y de otro, concretar los necesarios traspasos que alivien la delicada situación económica, con Akor Adams y Rubén Vargas como grandes bazas.

Las renovaciones de Oso y Castrín, prioritarias

Pero al mismo tiempo, José Ignacio Navarro también tiene tarea en el capítulo de renovaciones. No solo con Alexis Sánchez, con el que sigue sin producirse un acuerdo para continuar en Nervión. Aunque acaban en 2027, también corren cierta prisa los casos de Oso y Andrés Castrín, que ha despuntado en la elite esta última campaña y obviamente exigen un mejor contrato. Una petición a la que el Sevilla FC quiere responder para premiar a ambos, pero dentro de sus parámetros económicos.

Como viene informando ESTADIO Deportivo, con el lateral zurdo, al que no le faltan pretendientes, las negociaciones se encuentran ya más encaminadas y las partes son optimistas de cara a cerrar una renovación hasta 2030 que también elevaría su actual cláusula de rescisión, que asciende a 20 millones de euros. Por su parte, en el caso del central también se daba por hecho que ampliaría su vínculo hasta la misma fecha, pero sigue sin llegar igualmente el acuerdo después de semanas de conversaciones.

Castrín tiene pretendientes, pero sigue dando prioridad al Sevilla FC

Por ello, como apunta ABC de Sevilla, en Nervion preparan una nueva propuesta para tratar de convencer definitivamente al defensor gallego, que ha contado con el interés de Osasuna, entre otros. Pese a ello, su prioridad es continuar en el Sánchez-Pizjuán y por ello sigue negociando, a pesar de las diferencias existentes. Como en el caso de Oso, ambas partes confían en llegar a un entendimiento, a la espera de una reunión que se mantendrá en los próximos días.

Sorprenden por ello las informaciones procedente de Italia, donde se asegura que Castrín ha sido ofrecido a la Lazio a través de intermediarios. Es el portal LaLazioSiamoNoi el que saca a la palestra dicha noticia, añadiendo que el conjunto romano aún no realizado ningún movimiento al respecto, más allá de recabar información de de diferentes oportunidades de mercado. Ahora bien, sí se apunta que el zaguero nervionense encajaría en el perfil deseado: fichajes jóvenes y revalorizables que no supongan una gran inversión. El objetivo de todos los clubes, en realidad.

Kike Salas, también relacionado con la Lazio

También se indica que, junto a Castrín, sobre la mesa de Angelo Fabiani, director deportivo 'biancocelesti', se encuentra igualmente su compañero Kike Salas. El hecho de que busque reforzar el eje de la zaga ante las probables salidas de Mario Gila o Alessio Romagnoli habría propiciado que su nombre salga de nuevo a la luz, después de que el conjunto italiano ya solicitase una cesión en el mercado invernal de la 24/25 que fue rechazada por el Sevilla FC. Pero para hacerse con el moronense tendría que rascarse el bolsillo, pues el Spartak de Moscú ya habría ofrecido 10 millones (el doble que el pasado verano) y en Nervión no negociarían por menos de 20.

Tanto Kike Salas como Castrín, además, fueron piezas básicas en defensa en el tramo final de la pasada campaña, erigiéndose en sendos baluartes de la salvación. El subidón de sus valores de mercado así lo atestigua. Aunque en un Sevilla FC necesitado de plusvalías, nunca hay que descartar nada ante una eventual oferta que pueda resultar atractiva.

Los números de Castrín en el Sevilla FC

En lo que atañe al de Riotorto, comenzó la campaña como titular con Matías Almeyda por las bajas que se acumulaban en la zaga, apareciendo luego en el equipo de forma intermitente. Pero Luis García Plaza lo convirtió en un fijo y solo algunas pequeñas molestias le apartaron del once en esa recta final, acabando el curso con 1.276 minutos repartidos en 19 encuentros de LaLiga, en la que se estrenó como goleador con un vital tanto ante el Espanyol, participando también en otros dos choques de Copa del Rey.