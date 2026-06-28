Mourinho sigue sembrando dudas sobre la final perdida ante el Sevilla: "La repetiría con un árbitro diferente"

El entrenador portugués no olvida el encuentro disputado en 2023 en Budapest, donde el conjunto nervionense levantó su séptima Europa League ante la Roma. Esta próxima campaña buscará su particular venganza al frente del Real Madrid

El regreso a LaLiga de José Mourinho, la apuesta de Florentino Pérez para levantar al Real Madrid, aportará a buen seguro esa ración extra de picante que suele rociar allá por donde va el reputado técnico portugués. La temperatura subirá más si cabe en los clásicos ante el FC Barcelona. Pero también tendrá su morbo el reencuentro con un Sevilla FC que le hizo pasar una de las noches más amargas de su exitosa carrera.

Fue en la final de la Europa League disputada en Budapest en 2023. A la misma, al frente de la Roma, el preparador luso llegaba con un espectacular palmarés: había ganado todas las finales europeas que había alcanzado (cinco en total, incluidas sus dos Champions con Oporto e Inter de Milán). Pero enfrente estaba un conjunto nervionense que había levantado seis títulos en otras tantas finales de su competición fetiche. El resultado es de sobra conocido, pero Mourinho le sigue dando vueltas tres años después.

La polémica que hizo explotar a Mourinho: mano de Fernando Reges

Un gol de Dybala adelantó al conjunto italiano antes del descanso, llegando el empate merced a un tanto en propia meta de Mancini tras el centro de Jesús Navas. No se movería más el marcador, tampoco en la prórroga, volando la 'Séptima' a la capital hispalense tras el definitivo gol de Montiel en la tanda de penaltis. Un resultado que desató la ira del técnico de Setúbal, que había reclamado con vehemencia una mano de Fernando Reges en el área antes de que concluyese el tiempo reglamentario.

Tras el partido, Mourinho se quitó enseguida la medalla de subcampeón y la regaló, esperando al árbitro a su salida de vestuarios para increparlo. "¡Es una puta vergüenza! ¡Que te jodan!", le gritó en las entrañas del Ferenc Puskas Arena al inglés Anthony Taylor, de quien dijo que "parecía español".

No duda al elegir el partido de su carrera que le gustaría repetir

Todo ello le costó una sanción de cuatro partidos. Pero no por ello ha dejado de hablar de aquel encuentro que tanto le enfadó. En una entrevista concedida a Beast Mode On, Mourinho no ha dudado un ápice al ser cuestionado por el partido que cambiaría de su carrera. "El Roma-Sevilla, con un árbitro diferente", afirmó sin dudar.

Aunque no es la primera vez que se refiere a él con amargor. "La derrota en la final contra el Sevilla me mató. Me sentí destrozado. La más dolorosa de todas. Solo quería volver a casa y no volver a salir", señaló hace un par de años.

También mordió el polvo en la Champions con el Manchester United

Ahora, tras haber pasado también por el Fenerbahçe y el Benfica, Mourinho regresa a España 13 años después. Aunque no hay que remontarse tanto para encontrar su última visita al Ramón Sánchez-Pizjuán, también con un recuerdo negativo para el portugués. Fue en los octavos de final de la Champions de la campaña 17/18, en la que empató a cero en la ida disputada en Nervión con el Manchester United. En la vuelta, en Old Trafford, el doblete de Ben Yedder (1-2) clasificó a los sevillistas y provocó otro de los fracasos del luso, que esta próxima temporada tendrá la oportunidad de buscar su particular revancha al frente del conjunto madridista.