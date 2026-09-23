Fábio Cardoso complica el deseo de García Plaza con una postura que bloquea su desvinculación del Sevilla y se mira a enero

Las conversaciones entre el Sevilla y el central para la rescisión están enquistadas y desde su entorno apuntan a que la solución puede tardar, con el próximo mercado como posible solución

En vísperas del partido contra el Deportivo en Riazor, Luis García Plaza expresó públicamente su postura con Fábio Cardoso después de que le permitiera unirse al resto del grupo tras estar apartado junto al resto de descartes durante la pretemporada y el arranque liguero.

En este sentido, el míster madrileño señaló que esta decisión no alteraba en absoluto sus planes con el central luso, el único descarte que permaneció en Nervión una vez cerrado el mercado de fichajes.

"Cuando pasa un tiempo y ya ha terminado el mercado, lo más normal es que entrene con nosotros. Él sabe su situación y sabe que tiene que encontrar una salida y que no contamos con él. Pero mientras no encuentre una salida es jugador del Sevilla a todos los efectos y entrena como uno más", señaló el míster, que destacó su actitud a la par que deseó una pronta solución para este caso enquistado: "Fábio es un chico excepcional, de verdad, se comportó muy bien conmigo cuando llegue y por eso las decisiones deportiva te duelen a nivel personal, pero ya sabe que no contamos con él y ojalá encuentre una salida cuanto antes".

Negociación enquistada para su desvinculación

Lo cierto es que este deseo de García Plaza no apunta a cumplirse a corto plazo a pesar de que hace tiempo, como viene contando ESTADIO Deportivo, se abrió una negociación para la rescisión de su contrato, que finaliza a la conclusión de esta campaña. A día de hoy es la única vía posible al cerrar ya los mercados donde podrá encontrar acomodo, como por ejemplo Arabia Saudí, desde donde llegó una propuesta que habría sido rechazada por los nervionenses al pedir rédito económico.

El problema reside en que las conversaciones, según apuntan a ESTADIO Deportivo, están en punto muerto por una cuestión meramente económica que no permite avances profundos, a expensas de que algunas de las partes ceda y desatasque el diálogo.

El central mantiene su postura y enero se atisba como solución

De esta manera, el central, inédito con García Plaza desde que llegó al banquillo sevillista, no quiere renunciar al sueldo firmado en su momento y se mantiene firme en esta posición, lo que complica sobremanera un acuerdo tanto en cuanto el Sevilla tampoco pretende pagarle lo que resta de contrato. Un tira y afloja con pocos pasos al frente que provocan que el círculo del defensa afirme que la solución puede tardar más allá que ya se sabe que en el fútbol puede cambiar el escenario de un momento para otro.

Por eso, no se descarta en absoluto que no haya novedades hasta el mes de enero, cuando se abra el mercado de nuevo y se le presente una posibilidad con la luz verde sevillista a seis meses de que acabe su vinculación en el Ramón Sánchez-Pizjuán. De momento, el futbolista entrena con el resto de compañeros a sabiendas que en ningún caso entrará en una convocatoria, pues tiene por delante a todos los centrales del primer equipo y también al canterano Iker Muñoz.