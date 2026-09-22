Lucas Stassin y Nico Guillén, viaje de ida y vuelta a Sevilla

El canterano nervionense, citado por la sub 19 de España y el delantero del primero equipo, convocado por la sub 21 de Bélgica, han abandonado la concentración de sus respectivas selecciones para regresar a Sevilla y recuperarse de sus dolencias

El Sevilla Fútbol Club sigue adelante con los entrenamientos en esta semana 'corta' de entrenamientos y sin partido hasta que el próximo jueves los hombres de Luis García Plaza disfruten de tres días de descanso. El técnico sevillista se ha ausentado de la sesión ya que ha viajado hasta Las Rozas para estar presente en la reunión de entrenadores, así como el 'tocado' Kike Salas y el lesionado Rubén Vargas.

Tampoco han estado los seis internacionales que ya se encuentran con sus selecciones como son Vlachodimos, Fran González, Suazo, Sangante, Kochorashvili y Robbie Ure, así como dos que sí estaban citados en un primer momento pero que finalmente abandonarán la concentración de sus respectivas selecciones, hablamos de Nico Guillén y Lucas Stassin.

El canterano del Sevilla, citado por Paco Gallardo para la concentración que van a llevar a cabo en Marbella hasta el jueves, finalmente ha tenido que abandonar el 'stage' en la Costa del Sol debido a sus leves molestias musculares, por lo que tras ser examinado por los servicios médicos de la Selección española, tanto el sevillista como el atlético Miguel Cubo, causan baja para el resto de la concentración en la que Gallardo impartirá sesiones, charlas técnicas e incluso partidillos para analizar de cerca la evolución de los internacionales.

El Sevilla, sin representación en la sub 19

Cabe recordar que antes de Nico Guillén también causó baja el otro sevillista convocado para la sub 19, Manuel Ángel. El futbolista del Sevilla Atlético sufrió un fuerte golpe en el tobillo en el último partido ante el Atlético Sanluqueño y ni siquiera ha podido viajar a la concentración como sí ha hecho Nico Guillén.

Lucas Stassin, también para Sevilla

Situación muy parecida es la que ha vivido Lucas Stassin. El delantero belga cedido por el Saint-Étienne al club de Nervión esta temporada acabó con molestias el choque del pasado miércoles frente al Deportivo de La Coruña, lo que le privó de poder estar a disposición de Luis García Plaza el pasado sábado contra el FC Barcelona, pero eso no ha sido impedimento para que el belga haya tenido que viajar hasta la concentración de la sub 21 de su país.

Los servicios médicos de la sub 21 de Bélgica quería también examinar al jugador pese a que el parte médico del Sevilla establecía que sufría una lesión miofascial en el aductor largo de su pierna derecha. Tras ser revisado por la Federación belga, ABC de Sevilla ha informado que el delantero nervionense estará este mismo martes de vuelta en Sevilla.En la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios seguirá el belga con su plan especial de recuperación con la intención de llegar a tiempo a la primera cita tras el parón, que será el lunes 12 de octubre a las 21:00 horas en el Ciutat de Valencia.