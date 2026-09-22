Stassin, sobre sus primeras semanas en Nervión y los plazos de su lesión: "No debería ser nada grave"

El delantero belga, citado por el seleccionador sub 21 de su país en este parón, será examinado por los médicos del combinado nacional para ajustar las fechas de su regreso y estudiar si podrá estar disponible en el Ciudad de Valencia el próximo 12 de octubre

Fue sustituido en Riazor a los 76 minutos, aparentemente por cansancio y razones tácticas, tras sacarse de la chistera un recorte en seco sobre José María Giménez que forzó luego el desvío de Leo Román y el gol de Miguel Sierra llegando desde atrás. Sin embargo, al enfriarse, Lucas Stassin sintió dolor en la pierna derecha. Sometido a pruebas ya en la capital andaluza, se le diagnosticó una lesión miofascial en el aductor largo de pronóstico incierto, aunque no está descartado para la vuelta a la competición del Sevilla FC, fijada para las 21:00 horas del próximo lunes 12 de octubre en el Ciudad de Valencia ante el Levante UD.

Fue baja obligada para recibir al FC Barcelona, aunque, con todo, Gill Swerts, seleccionador belga sub 21, lo ha incluido en la lista de convocados para los partidos contra Bielorrusia, Gales y Dinamarca en este parón Fifa, si bien está descartado, salvo milagrosa recuperación. La idea es que los servicios médicos de la Royal Belgian Football Association lo examinen para ajustar tanto los plazos como el alcance real de la dolencia, aunque el artillero es moderadamente optimista en la RTBF: "No jugué este fin de semana. Iré a Bélgica para ver a los médicos (volverá en 24 horas a Sevilla). Veremos qué dicen; creo que no debería ser nada grave".

Regreso a la absoluta de los 'Diablos Rojos'

"No he tenido ningún contacto con el nuevo seleccionador nacional (Mark van Bommel). Sé que habría podido existido la posibilidad, pero, con mi lesión, la situación se ha complicado un poco, así que veremos en el próximo parón internacional si logro rendir lo suficientemente bien como para recibir una segunda convocatoria. No me he fijado una fecha límite para reincorporarme. Si rindo bien en Sevilla FC, creo que tendré posibilidades de ser convocado. Voy a intentar dar lo mejor de mí, simplemente hacer lo que sé hacer. Me centro en la sub 21. Hay talento en este equipo. Eso se aplica a todas las categorías, ya sea la sub 21 o las más jóvenes. Si jugamos bien, lograremos clasificarnos. Debería ser posible", asegura el jugador cedido por el Saint-Étienne, al que ya hizo debutar con los mayores Rudi García en abril de este año.

Adaptación

"Todo va muy bien. El Sevilla FC es un gran club. Lo sabemos; ha ganado muchos títulos, incluyendo la Europa League siete veces. Tuvimos un buen comienzo de temporada, hemos obtenido buenos resultados y estamos entre los cinco primeros de LaLiga hasta ahora. Por mi parte, he tenido minutos de juego. Estoy recuperando el ritmo, así que estoy muy contento con las primeras semanas en mi nuevo club", zanjaba el de Braine-Le-Comte.

Cómo se gestó su fichaje

"Hubo conversaciones muy concretas durante el último mercado de fichajes. Sabemos que el Saint-Étienne pedía mucho dinero, así que no teníamos muchas opciones al respecto. Todo se resolvió un poco a última hora. Estoy muy contento con el proyecto deportivo. Mi objetivo para esta temporada es jugar tantos partidos como sea posible, ganar más experiencia, marcar tantos goles como sea posible e intentar ganarme un puesto en la selección nacional", añadía Lucas Stassin.

Planes de futuro

"Es cierto, soy muy joven; empecé mi carrera muy pronto. Todavía tengo mucho tiempo por delante, aunque nos guste ir muy rápido. Espero que sea una buena temporada para mí y que todo salga bien".