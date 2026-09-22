El triste recuerdo de Manolo Lama: "Los Biris me zurraron una vez en Sevilla"

El periodista de origen egabrense rememoraba un incidente con los radicales blanquirrojos durante un partido en Nervión, así como otros muchos con los Ultras Sur del Real Madrid o el Frente Atlético de los colchoneros: "Me zarandearon y me agredieron; me tiraron hielos"

"Los Ultras Sur me han pegado dos veces. Los del Frente Atlético me jodieron el coche y los Biris me zurraron una vez en Sevilla. Los Biris me tiraron... ¿Tú has visto cuando ponen en los cubatas los hielos estos de piedra duros? Son piedras, son piedras... Me tiraron como tres o cuatro piedras de esas. Me zarandearon y me agredieron", desvelaba en octubre de 2024 el periodista de Cope Manolo Lama en el podcast 'Lo que tú digas', con Álex Fidalgo, donde repasó algunos momentos complicados de su trayectoria profesional con los radicales de varios clubes españoles, entre ellos la afamada peña del Sevilla FC.

Nacido en Madrid hace 64 años aunque de familia egrabrense, el narrador ex de Cadena Ser y Deportes Cuatro señala a los ultras nervionenses como unos de los que se lo han hecho pasar peor en un campo de fútbol fuera de la capital de España, donde, al parecer, no caía muy bien ni a madridistas ni a colchoneros. Gajes del oficio, ya que suele acompañar a los dos equipos madrileños también lejos de sus estadios y locutar sus encuentros desde las cabinas radiofónicas del Ramón Sánchez-Pizjuán y otros campos de la geografía nacional y europea.

"Los Ultras Sur me pegaron. Una vez en Liverpool y otra vez me pegaron en el Paseo de La Habana, esquina del VIP's. Además de amenazarme 500 millones de veces. Y otra vez en el aeropuerto de Münster, en Alemania, me hicieron también como un pasillo y ahí no me pegaron, pero me pellizcaban y me empujaban. Y otra vez en Santander me hicieron otro pasillo y me escupieron de todos los colores y sabores. Lo del coche fueron los del Frente Atlético, que me lo rompieron. Tenía los parachoques estos antiguos que se desmontaban y se montaban. Me lo engancharon con una cuerda a un árbol. Otra vez me rompieron espejos y parabrisas", añadía.

Un paso más: amenazas a sus hijos

"Una vez me colgaron pasquines. 'Sabemos que vives aquí y sabemos al colegio que van tus hijos'. Pero, bueno, yo tengo la sensación de que, cuando te cuelgan eso, el que te va a hacer algo no te avisa. Yo creo que era una manera de intentar intimidarme, de amenazarme. ¡Porque hablaba de fútbol! Es que hay que tener la cabeza... Porque dices que no es penalti o que sí, o que éste es muy bueno o que el entrenador es muy malo o que el presidente se equivoca. Ahora que lo pienso, me acuerdo también que en el Bernabéu me ponían carteles de 'Lama, a la horca'. Y, por cierto, los clubes no hacían nada tampoco", terminaba Manolo Lama.