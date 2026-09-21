Monchi, sobre Emery y su vuelta al Sevilla: "No era un adiós, era un hasta luego"

El que fuera director deportivo del Sevilla ha repasado su trayectoria en en el club de Nervión, recordando su primer adiós y su posterior vuelta de Roma, así como su especial vinculación con Unai Emery, quien casi lo ficha para el Arsenal, también lo quiso para el PSG y lo consiguió con el Aston Villa

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha vuelto a trabajar en LaLiga pero por primera vez en su carrera no lo ha hecho en el Sevilla Fútbol Club, donde ha tenido dos etapas como director deportivo, sino que lo está haciendo en el Espanyol, club que le convenció en mayo para enrolarse en el proyecto del nuevo dueño, el empresario norteamericano Alan Pace, pero el de San Fernando ha pasado por los micrófonos de 'La Gran Jugada' de Canal Sur Radio para rememorar su pasado en Nervión.

Allí habló abiertamente de su primera salida del Sevilla y su posterior vuelta tras trabajar en la Roma. "Yo hago un amago (de irse) la temporada anterior. Posiblemente muy mal en la forma, y lo reconozco, y no lo hice bien. En el fondo creo que necesitaba ese cambio. Había 17 años seguidos consiguiendo cosas importantes, con mucha presión, en mi casa... Necesitaba ese cambio. Ese año no se dio. Pepe Castro me pidió que me quedara, me quedé. Y el siguiente año ellos entendieron, tanto Pepe como José María del Nido Carrasco, y me ayudaron a salir. Necesitaba un cambio. Necesitaba salir de mi zona de confort. Necesitaba probarme fuera y salí", ha recordado el gaditano.

Entonces, Monchi firmó por la Roma, donde no llegaría a completar dos temporadas aunque dejó un gran rendimiento deportivo, para volver poco después al Sevilla. "Me fui a Roma, fue una experiencia de vida magnífica. Una experiencia de vida profesional muy buena. Conseguí también cosas muy bonitas y de las que tengo un magnífico recuerdo. Jugamos la semifinal del Champions, dejé el equipo tercero. Necesitaba coger aire. Pero yo sí sabía que esa marcha no era un adiós. Era un hasta luego. No estaba rebosado en mi vivencia con el Sevilla, creo que todavía tenía margen", ha explicado.

Emery intentó llevárselo al Arsenal y casi lo consigue

"Fueron dos años, en ese segundo año, cuando ya decidí irme de la Roma por unas circunstancias que no vienen a cuento, me llamó Unai (Emery) para irme al Arsenal. Estoy a punto de irme. Y en esa vorágine de cambiar contratos con el Arsenal, me llamó Pepe Castro. Igual que él me ayuda a irme a Roma, porque yo se lo pido, yo no podía decirle que no a esa llamada. Mi familia está encantada. Me costó un pequeño cabreo con Unai, porque él estaba muy emocionado, y yo también, de irme al Arsenal, pero me vine al Sevilla y super agradecido de esa segunda época y esa oportunidad en Sevilla, porque fueron cuatro años difíciles, complicados", ha detallado el director deportivo.

De hecho, además de los títulos, de esa segunda etapa en Nervión destacó a su equipo y su estructura de trabajo. "Son cuatro años en los que he tenido otros dos títulos, otros cuatro años que he tenido para entrar en Champions. He tenido la oportunidad de seguir trabajando con gente que ya había trabajado, de incorporar a mi equipo de trabajo, a Fernando (Navarro), a Emilio (de Dios), gente que no conocía. Crear un departamento de datos en Sevilla, un departamento de I+D, muchas cosas de las que me siento muy orgulloso, aparte de los títulos que he conseguido", ha recalcado.

La salida de Emery del Sevilla, según Monchi

El destino quiso que Unai Emery y Monchi volvieron a unir sus camino en el Aston Villa, aunque para el gaditano ya era un técnico muy distinto. "El Unai que yo conozco en el Sevilla no tiene nada que ver con el Unai que he conocido en Birmingham, es un Unai mucho mejor, porque es una persona que siempre está intentando mejorar. Muy curioso del fútbol, enfermo del vídeo, de la imagen, de preparar los partidos, y un entrenador que casi siempre ha tenido éxito", ha expresado.

"Yo recuerdo que cada vez que terminaba la temporada, era un problema. Porque a Unai lo llamaba un equipo, lo llamaba a otro, el Milan, el Nápoles, y al final lo reconducíamos. Entonces, en esa temporada, y te lo cuento porque lo hemos hablado muchas veces, empieza a haber los rumores del PSG, y un día estoy en Madrid, precisamente, para reunirme con Ángel Torres, para firmar a Pablo Sarabia, que era un fichaje pactado con Unai, igual que Kiyotake. Yo hago dos fichajes para esa temporada pactados con Unai. Y, estando allí, ya los rumores son más fuertes y ya lo llamo. No me coge el teléfono, no me coge el teléfono, y ya me lo coge Unai", ha recordado Monchi.

"Y me dijo mira Monchi, no te he podido decir nada porque me dijeron del PSG que estaban con la rescisión del contrato de Laurent Blanc, y no podían decir nada porque era un pastón de dinero, y tenían que pelearlo, y no te podía decir nada, pero sí, que he tenido una oferta del PSG y me voy a ir. Es que yo esas cosas las entiendo, porque es que en el fútbol, no hay que pensar tampoco que tú eres el centro del universo. Y se fue, sin problema, pero mantuvimos la relación. Después me llamó para irme al PSG, me llamó para irme al Arsenal y me fui con él al Aston Villa", ha rememorado.