Maupay no se esconde: "Me encantaría ser como Kane o Haaland y meter 50 goles, pero por desgracia no es así"

Señalado por los hinchas del Marsella tras dos fallos clamorosos que impidieron el triunfo ante el PSG, el ex delantero nervionense advierte de que, aunque no tiene "que demostrar nada", lo de quedarse en blanco de cara a portería "ha pasado y volverá a ocurrir"

No levanta cabeza el Olympique de Marsella, penúltimo de la Ligue 1 tras la disputa de cinco jornadas con sólo tres puntos. Encadenan los de la Costa Azul cuatro derrotas seguidas, la última por 1-2 ante el PSG en el estreno como titular en el torneo doméstico de un viejo conocido del Sevilla FC, el ariete Neal Maupay. Sin minutos contra el Paris FC, el de Varsailles había disputado los tramos finales contra Estrasburgo, Mónaco y Rennes, saltando de inicio en la Europa League contra el Besiktas a domicilio. Hasta la fecha no ha contribuido con goles o asistencias.

Lo tuvo en sus botas este domingo, pero erró dos claras oportunidades a bocajarro que habrían permitido a los blanquiazul poner en aprietos al equipo de Luis Enrique Martínez, una tesitura que provocó las iras del público (casi 61.500 espectadores) congregado en el CEPAC Vélodrome, que cargó las tintas sobre un jugador que estuvo cedido en las filas del Sevilla FC a lo largo de la segunda vuelta de la 25/26, cuando marcó dos tantos y brindó una asistencia en 12 partidos oficiales, suficientes, junto a la crisis económica marsellesa, para que no cambiase de aires este verano.

"Así son las cosas y no tiene sentido esconderse"

Dio la cara tras el encuentro Neal Maupay, que comenzó diciendo en zona mixta que no tiene "nada que demostrar" a sus 30 años, porque éste es su trabajo y el resultado nunca está asegurado. "Obviamente, soy delantero, tengo que marcar goles y contribuir al rendimiento del equipo. Debería haber marcado, pero me resulta difícil. Cuando eres atacante y te encuentras en esas situaciones, tienes que aprovechar las oportunidades. Si lo haces, todo el mundo te llena de elogios. Cuando no marcas, tienes que aceptarlo. No tengo ningún problema con eso. Ya tengo algo de experiencia y es parte de mi trabajo. Mis compañeros lo saben", zanjó.

A continuación, ofreció unos grandes titulares: "Les dije que me habría encantado marcar, y quizás debería haberlo hecho. Pero así son las cosas y no tiene sentido esconderse. En la vida, hay que afrontar los retos y seguir adelante. Lamentablemente, no marqué hoy. Ya me ha pasado antes y volverá a pasar, por desgracia. Me encantaría ser como Kane o Haaland y meter 50 goles por temporada, pero por desgracia no es así. He fallado y me volverá a ocurrir. Es un partido difícil para nosotros y para mí. Si analizamos nuestra mentalidad, no creo que tengamos mucho quereprocharnos desde el inicio de la temporada. Desafortunadamente, por el momento no es suficiente".