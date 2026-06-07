Akor Adams, sobre los rumores que lo vinculan con el Marsella y Maupay: "Todo depende..."

El delantero nigeriano no ha sido rotundo acerca de las informaciones que hablan de una gran oferta desde la Costa Azul por su traspaso, dejando claro que está "feliz en el Sevilla" y que no es algo que le "preocupe ahora mismo"; el último giro es que se abarataría el fichaje con el punta galo

Autor de diez goles y cuatro asistencias en 33 partidos, los últimos claves para la permanencia, la segunda temporada de Akor Adams en Nervión, primera completa (sin contar el 'impasse' de la Copa de África, ha sido finalmente satisfactoria, pues no siempre fue indiscutible para Matías Almeyda y Luis García Plaza. El nigeriano, que llegó hace dos mercados invernales procedente del Montpellier a cambio de 5,5 millones de euros, ha visto cómo la web especializada 'Transfermarket' recogía una revalorización justa de su caché, que pasada de 12 a 15 millones. Y desde Francia hablan de una propuesta, incluso, superior para 'repatriarle' este verano.

Así las cosas, el Olympique de Marsella estaría dispuesto a desembolsar hasta 18 millones de euros, bonus incluidos, por el de Kogi State, aunque el último rumor versa sobre la intención en la Costa Azul de abaratar la operación con la inclusión en la misma de Neal Maupay, que se fue del Sevilla FC tras una irregular segunda vuelta en la que ha marcado cuatro tantos y brindado una asistencia en 16 choques, acumulando poco más de 1.000 minutos sobre el terreno de juego. El pase a título definitivo del atacante de Versailles y un montante inferior compondrían la segunda intentona por Akor Adams.

El Sevilla, atento a cualquier plusvalía en un mercado condicionado

Obtener más de una docena de millones de euros de plusvalía, en caso de que se concretara una oferta en los números apuntados, sería casi sinónimo de venta obligada en el Sevilla FC, donde la frustrada venta de la mayoría accionarial al grupo de inversores encabezado por Sergio Ramos augura continuidad, al menos hasta enero, para el periodo de autarquía y de ahorro obligado en las operaciones, primando siempre la rebaja de la deuda sobre la compra de nuevos activos.

Por lo que ha podido saber ESTADIO Deportivo, en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ha quedado una estructura ejecutiva endeble, no tienen noticias del Marsella ni de ningún otro club dispuesto a sacar la chequera para llevarse a Akor Adams por bastante más de lo que costó hace año y medio.

La valoración de Akor Adams: "Estamos en pleno mercado de fichajes y siempre hay muchos rumores"

Concentrado con su selección, Nigeria, que no acudirá al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero que sí ha programado amistosos entre finales de mayo y principios de junio (ganó 2-0 a Zimbabue y 3-0 a Jamaica, empató a dos con Polonia y el miércoles hace de 'sparring' con Portugal), Akor Adams se refería públicamente por primera vez a estas informaciones.

"No he oído nada de eso, pero estamos en pleno mercado de fichajes y siempre hay muchos rumores. No es algo que me preocupe ahora mismo; tengo contrato con el Sevilla y acabamos de pasar una temporada difícil, así que no es momento de centrarse en esas cosas. Todo depende de lo que pase, pero estoy feliz allí. Los rumores son parte del fútbol, pero no es algo en lo que esté pensando", dijo en 'Footy Africa'.