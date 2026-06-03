Akor Adams, en la mesa de Lewandowski: Polonia y Nigeria empatan en un duelo entre ausentes en el Mundial 2026

El delantero del Sevilla FC, que tuvo descanso en los dos partidos de la Unity Cup, volvió a salir en el once inicial de las 'Súper Águilas Verdes', que hicieron un notable partido en Varsovia pero se quedaron sin victoria por culpa de un gol encajado en el tiempo añadido de cada una de las partes

Dos de los grandes ausentes en el Mundial 2026, las selecciones de Polonia y de Nigeria, se han enfrentado en la noche de este miércoles en un amistoso internacional que se ha disputado en el Estadio Nacional de Varsovia y que ha deparado un empate por 2-2, con titularidad y 45 minutos de juego para Akor Adams, delantero del Sevilla FC, y con Robert Lewandowski, ya ex del Barcelona, como capitán local.

Terem Moffi adelantó a los visitantes en el 25', tras aprovechar un buen pase de Moses Simon, y Kacper Potulski devolvió la igualdad en el añadido del primer tiempo; pero un penalti transformado por Paul Onuacho en el 77'. Cuando todo apuntaba al triunfo de las 'Súper Águilas Verdes', Przemyslaw Wisniewski igualó sobre la bocina con una diana en el 90+5'.

Akor Adams recupera la titularidad en Nigeria en el amistoso contra Polonia

Akor Adams, asentadísimo en Nigeria después de su brillante Copa de África y máximo goleador del Sevilla FC en la 2025/2026 (sólo 10 tantos), ha vuelto a salir en el once inicial y ha jugado los primeros 45 minutos en el choque en Polonia, dejando su puesto en la reanudación a Philip Otele. Cabe recordar que en esta ocasión no ha entrado en la convocatoria su inseparable compañero en el Sevilla FC, el extremo Chidera Ejuke.

El combinado centroafricano, que faltará a un Mundial por primera vez desde Italia 90, aún jugará un cuarto compromiso en esta 'Ventana FIFA' de junio: el próximo miércoles día 10, de nuevo a partir de las 20:45 horas, se enfrentará a Portugal en la localidad lusa de Leiria. Ha sido una ventana muy movida para Nigeria, que la semana pasada conquistó la Unity Cup, un torneo amistoso que se disputa anualmente en tierras británicas.

En la edición de este 2026 ha tenido como escenario The Valley, el estadio del Charlton Athletic ubicado en Londres (Inglaterra). Allí, las 'Súper Águilas Verdes' vencieron por 2-0 a Zimbabue el pasado 26 de mayo, en uno de los duelos de semifinales, y el sábado pasado derrotaron por un cómodo 3-0 a India. El delantero sevillista Akor Adams, como la mayoría de las estrellas nigerianas, fue liberado por el seleccionador Éric Chelle y no participó en este torneo.

Los números de Akor Adams con la selección Nigeria: cinco goles y dos asistencias en 14 partidos

El debut del '9' blanquirrojo con la selección absoluta de su país se hizo esperar mucho, pero el atacante de Kogi State está aprovechando al máximo cada minuto de los 14 partidos que ha defendido la elástica nacional. Se estrenó el pasado mes de octubre de 2025, en un partido ante Lesoto en el que además celebró su primera diana como internacional.

Luego, en noviembre volvió a ver portería frente a Gabón y en enero de 2026 acabó la Copa de África con un meritorio tercer puesto al que contribuyó con dos goles y dos asistencias. En la última ventana, el pasado mes de marzo en un duelo contra Irán, celebró su quinto tanto con Nigeria. Por lo tanto, entre el Sevilla FC y la selección nigeriana -a falta del duelo con Portugal de la semana que viene-, Akor Adams suma 48 partidos en esta 25/26 en los que ha anotado 15 goles y ha repartido seis asistencias.