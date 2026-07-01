Golpe de efecto del Sevilla con la confirmación oficial de Vlachodimos

El club nervionense ha anunciado el acuerdo alcanzado con el Newcastle para una nueva cesión de Vlachodimos, impulsada por la intervención decisiva del meta y en la que asumirá un mayor porcentaje de su ficha

El Sevilla ha dado un golpe de efecto en la planificación para la próxima temporada con el anuncio oficial de la continuidad de Odysseas Vlachodimos tras completar una temporada pasada extraordinaria.

El club nervionense ha anunciado en sus medios que ha alcanzado un acuerdo con el Newcastle para una nueva cesión, impulsada por el fuerte deseo del meta de continuar en el Sánchez-Pizjuán. Así, ESTADIO Deportivo adelantó el domingo que el Sevilla había avanzado considerablemente en sus conversaciones con las 'urracas' después de que el internacional heleno comunicara a la entidad inglesa que no aceptaría otra ofertas que no fuera la del Sevilla.

Esfuerzo económico del Sevilla con el salario del Vlachodimos

El Sevilla ha hecho un esfuerzo económico al asumir la mayor parte de su ficha, lo que era estrictamente necesario para que el Newcastle diera luz verde. En Nervión sabían de la importancia de blindar la portería y también de ilusionar a la afición con un movimiento de esta índole, por lo que han priorizado apostar fuerte en esta operación.

Sobre la mesa de negociaciones ha estado la posibilidad de incluir una opción de compra, e, incluso, el Newcastle hizo el intento de una obligación sujeta a objetivos, pero el club nervionense no hace referencia en su comunicado a ninguna vía abierta una vez que acabe el segundo préstamo en el Sánchez-Pizjuán de Vlachodimos, que tiene contrato con el Newcastle hasta 2028 con una temporada más opcional. Por ende, vuelve a tratarse de una opción simple.

El Sevilla tanteó otras opciones, pero Vlachodimos siempre ha sido la prioridad

La dirección deportiva ha tanteado otras opciones para la portería, pues sondeó la vía de Diego Conde, del Villarreal, y desde desde Portugal, más concretamente A Bola, se aseguraba ayer que el Sevilla ha ofertado por Ricardo Velho, del Farense, si bien la prioridad ha sido siempre tratar de retener a Vlachodimos, lo que, de primeras, el club veía casi imposible. Sin embargo, la intervención de Odysseas lo ha hecho posible.

Este es el comunicado completo del Sevilla:

"Odysseas Vlachodimos seguirá siendo sevillista la próxima temporada. El cancerbero de 32 años (26 de abril de 1994), internacional con Grecia pero nacido en la ciudad alemana de Stuttgart, continuará en Nervión por otra temporada a préstamo tras jugar ya como cedido la pasada campaña procedente del Newcastle United. Con una dilatada carrera en varias de las ligas más importantes de Europa, el cancerbero volverá a defender la meta blanquirroja para la temporada 2026-2027.

Formado en el VfB Stuttgart, su estreno en la primera plantilla fue en la temporada 2015/16, con apenas 21 años. En ese mismo mercado invernal firma por el Panathinaikos, con el que acumula 63 partidos oficiales en dos campañas y media, incluidos cuatro de UEL. Su buen hacer en Grecia le abrió las puertas de uno de los grandes de Europa, el SL Benfica, donde estuvo cinco temporadas a un gran nivel. En el equipo luso acumuló 225 partidos, 32 de ellos de Champions y 12 de UEFA Europa League. Estrena su palmarés con dos ligas lusas -2018/19 y 2022/23- y dos supercopas del país vecino.

En el verano de 2023, a sus 29 años, da el salto a la Premier League y recala en el Nottingham Forest. Sin embargo, la aventura británica no le permite mantener la continuidad bajo los palos que había caracterizado su lustro en Lisboa. Ese año disputa siete partidos entre liga y FA Cup, lo que motiva su salida al Newcastle United la temporada siguiente. Sin embargo, la situación no cambia y de hecho Odysseas disputa solo 45 minutos oficiales con las urracas, en la Copa de la Liga ante el Wimbledon, partido en el que disputó la segunda mitad. Curiosamente, el Newcastle acabaría siendo campeón del trofeo.

En busca de minutos y sensaciones, Vlachodimos volvía hace justo un año a la península ibérica. Llegaba como cedido al Ramón Sánchez-Pizjuán y no tardó en hacerse con la titularidad. Su primera convocatoria fue en la tercera jornada en Montilivi y dos fechas más tarde debutaba con victoria en Mendizorroza. Desde entonces jugó todos los minutos ligueros hasta la jornada final en Balaídos, en la que Nyland se despidió midiéndose al RC Celta. En total, 33 partidos de LaLiga EA Sports y uno de la Copa del Rey con actuaciones destacadas que ayudaron a lograr el objetivo clasificatorio y que han motivado su continuidad.

Como nervionense, también ha defendido en cinco ocasiones a la selección griega, con la que acumula 53 partidos desde su debut en 2018. Curiosamente, hasta entonces había representado a su país de nacimiento, Alemania, con el que jugó en todas las categorías inferiores y con el que incluso ganó la Eurocopa sub-21 en Polonia en 2017".