La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 22 de septiembre de 2026

"El Sevilla es un club con una dimensión grande. Antes de llegar aquí no lo pensaba, pero cuando llegué me impresionó", dice Félix Correia en su entrevista a ED, donde augura un 'Sevilla Grande' que no sufra tanto como el año pasado; en el Betis, los aficionados verdiblancos ya piensan en el desplazamiento a Dortmund

ESTADIO Deportivo afronta la jornada del martes 22 con una portada marcada por el protagonismo de Sevilla FC y Real Betis, con dos historias que ponen el foco en el presente y el futuro de los dos grandes clubes sevillanos.

La apertura de la edición corre a cargo de Félix Correia, protagonista de una entrevista exclusiva que ESTADIO Deportivo ofrecerá a sus lectores este martes por la mañana. El futbolista del Sevilla FC repasa en profundidad su actualidad, sus sensaciones desde su llegada al conjunto nervionense y diferentes aspectos de una temporada en la que está llamado a tener un papel importante.

La entrevista permite conocer de primera mano al jugador portugués, sus objetivos y su visión sobre un Sevilla que continúa avanzando en su proyecto deportivo. Sus declaraciones ocupan el espacio principal de la portada. "El Sevilla es un club con una dimensión grande. Antes de llegar aquí no lo pensaba, pero cuando llegué me impresionó", se sincera el futbolista luso.

Junto a la exclusiva sevillista, el Betis también tiene un papel destacado con la noticia de las entradas que el Borussia Dortmund ha puesto a disposición de la afición verdiblanca para el próximo desplazamiento europeo. El conjunto alemán ha enviado casi 4.000 localidades para los seguidores del equipo de Manuel Pellegrini, una cifra que permitirá que una auténtica marea bética acompañe al equipo en Alemania.

Además, una parte importante de esas entradas presenta un precio especialmente atractivo para los aficionados. El Borussia Dortmund ha reservado 3.813 localidades para el Betis, con 2.500 entradas de pie a 18,50 euros y otras 1.313 con asiento a 50 euros. Una oportunidad que puede favorecer una movilización masiva de seguidores verdiblancos.

La presencia de la afición será, por tanto, uno de los grandes alicientes del encuentro y vuelve a demostrar la expectación que genera el Betis en Europa. Dortmund se prepara para recibir a un importante contingente de seguidores béticos, que ya tienen ante sí uno de esos desplazamientos capaces de convertir las gradas visitantes en una prolongación del Benito Villamarín.

Así, la portada del martes 22 combina una entrevista exclusiva con la actualidad más inmediata de los dos grandes clubes sevillanos. Félix Correia centra los focos desde Nervión, mientras que la noticia de las entradas para Dortmund pone la mirada en la pasión de la afición del Betis y en uno de los grandes desplazamientos que aguardan al equipo verdiblanco.