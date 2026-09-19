La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 20 de septiembre de 2026
El Sevilla planta cara al todopoderoso Barça, pero acaba sucumbiendo en la segunda mitad
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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 20 de septiembre de 2026
SEVILLA FC 1-3 BARÇA: DA LA CARA
El Sevilla aprieta al líder y le mete miedo por primera vez en la temporada, pero acaba claudicando ante el empuje de Raphinha
AL PARÓN, CON LOS DEBERES HECHOS
El Real Betis quiere completar su obra en Riazor (18:30 h) ante un peligroso Depor que llega dolido
EL CELTA EXPLOTA Y SE EXHIBE
Los de Giráldez golean (5-0) al Racing en Balaídos; empates en el Osasuna-Rayo y Athletic-Alavés
JULIÁN PONE EL MORBO EN EL DERBI
Regresa para un duelo clave y quiere reconciliarse con su afición ante el Real Madrid (16:15 h)