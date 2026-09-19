El Sevilla planta cara al todopoderoso Barça, pero acaba sucumbiendo en la segunda mitad

Raphinha, el verdugo del SevillaImago

19 de septiembre de 2026 23:43 CET

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 20 de septiembre de 2026

SEVILLA FC 1-3 BARÇA: DA LA CARA

El Sevilla aprieta al líder y le mete miedo por primera vez en la temporada, pero acaba claudicando ante el empuje de Raphinha

AL PARÓN, CON LOS DEBERES HECHOS

El Real Betis quiere completar su obra en Riazor (18:30 h) ante un peligroso Depor que llega dolido

EL CELTA EXPLOTA Y SE EXHIBE

Los de Giráldez golean (5-0) al Racing en Balaídos; empates en el Osasuna-Rayo y Athletic-Alavés

JULIÁN PONE EL MORBO EN EL DERBI

Regresa para un duelo clave y quiere reconciliarse con su afición ante el Real Madrid (16:15 h)