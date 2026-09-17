La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 18 de septiembre de 2026

Un nuevo triunfo del Betis en LaLiga, la derrota del Málaga ante el Villarreal y el pinchazo de la Real Sociedad en Europa, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo de este viernes 11 de septiembre vuelve a estar marcada por la jornada de liga, en la que el Betis consiguió su quinto triunfo a costa del Getafe (1-0). Además, la derrota del Málaga contra un Villarreal que sale del descenso y el mal estreno de la Real Sociedad en la Europa League también tienen su espacio.

El Real Betis sigue sonriendo. El conjunto verdiblanco superó este jueves al Getafe en La Cartuja gracias a un tanto de Abde justo antes del descanso, un resultado que confirma el extraordinario arranque de temporada del equipo de Manuel Pellegrini.

Con este triunfo, el Betis firma su quinta victoria en las primeras seis jornadas de LaLiga, un balance que solo se vio empañado por el tropiezo sufrido en la goleada encajada ante el Levante. Además, en cuatro de los cinco triunfos, el equipo verdiblanco ha dejado su portería imbatida, un dato que refleja la solidez defensiva construida por el técnico chileno.

El buen momento de forma se completa además con el notable estreno del conjunto heliopolitano en la Champions League, competición a la que regresa tras años de ausencia y en la que ha comenzado a dejar buenas sensaciones. Un inicio de curso histórico para un Betis que, entre Liga y Europa, atraviesa un gran momento.

Lucas Stassin está descartado ante el FC Barcelona y no podrá repetir convocatoria con Bélgica; mientras que Kike Salas se reservó este jueves y tampoco se podrá ejercitar este viernes, a sólo 24 horas de recibir al líder de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El conjunto inglés consiguió llevarse los tres puntos de San Sebastián tras una primera parte de dominio visitante en la que marcó dos goles y que le bastó para firmar la victoria.

Málaga 1-3 Villarreal: El Villarreal sale del descenso

Dos goles en la primera parte, de Alberto Moleiro y Pape Gueye, tras el tanto del malaguista Carlos Dotor, y uno de penalti en la segunda mitad del propio Gueye sirvieron al equipo castellonense para conseguir su primera victoria del curso.