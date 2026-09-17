Al Sevilla no hay quien lo pare y, con un gol de Miguel Sierra, tira el muro de Riazor

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 17 de septiembre de 2026

DEPORTIVO 0-1 SEVILLA: LANZADOS

El Sevilla, con una nueva demostración de solidez y solvencia, supera a un enrachado Depor a domicilio con un gol del canterano Sierra

BETIS - GETAFE: ¡QUÉ SIGA LA FIESTA!

El Betis quiere completar su pleno en casa (19:00 h) para mantener el ritmo de los dos primeros ante un Getafe que no acaba de arrancar

EL LÍDER NO PARA Y EL ATLÉTICO SE CALIENTA

Goleada del Barça ante el Racing (7-2) y victoria rojiblanca (4-0) ante Osasuna antes de afrontar el derbi del fin de semana