Atlético de Madrid 4-0 Osasuna: El Atleti se luce ante un Osasuna muy defensivo

El equipo rojiblanco no tuvo problemas para superar a un rival que apenas intentó atacar. Jonathan David abrió el marcador; y Kang-in Lee, Le Normand y Álex Baena sentenciaron en la segunda parte. La victoria no fue por más distancia por las buenas paradas de Aitor Fernández

El Atlético de Madrid se impuso con claridad a CA Osasuna por 4-0 en un partido que dominó de principio a fin, pero que tuvo que esperar a amarrarlo a la segunda parte ya que Jonathan David anotó en los primeros 45 minutos y en el segundo acto marcaron Kang-in Lee, Le Normand y Álex Baena.

El equipo rojiblanco se impuso a un conjunto entrenado por Luis Miguel Ramis, que reclamó un gol anulado en la primera parte, pero que apenas propuso juego y acciones ofensivas más allá de alguna que otra contra en la primera parte.

Monólogo del Atleti, gol de Jonathan David y Aitor Fernández impide que la ventaja sea mayor

El partido comenzó con un guion bastante claro. El Atlético de Madrid dominó con bastante claridad, mientras que CA Osasuna apostó por el contragolpe. Debido a ello las dos primeros ocasiones fueron del equipo local. Primero con un centro de Kang-in Lee que cabeceó alto Lookman y luego con un disparo desde dentro del área del de Corea del Sur que despejó Aitor Fernández.

Sin embargo, la oportunidad de gol más clara fue para CA Osasuna gracias a un contragolpe que lideró Raúl Moro. El extremo filtró un pase para que Raúl García de Haro rematara a gol, pero Jan Oblak detuvo el mano a mano y luego Le Normand abortó el resto del peligro.

No se dejó intimidar el Atlético de Madrid, que a los pocos minutos tuvo una nueva ocasión para marcar, pero el disparo de Grimaldo, que recogió un balón suelto dentro del área de CA Osasuna, se estrelló en Boyomo. Fue el preludio del gol ya que en el minuto 24, Álex Baena y Grimaldo combinaron bien para entrar en el área de CA Osasuna. El lateral izquierdo puso el pase atrás, Jonathan David remató a gol, Aitor Fernández hizo un paradón, pero el rechazo le cayó en los pies al canadiense que a placer marcó el 1-0.

Intentó reaccionar CA Osasuna que encontró el gol por medio de Arguibide, pero Hernández Maeso, árbitro del partido, lo anuló por una falta previa de Lucas Torró a Robin Le Normand. Decisión muy rigurosa del colegiado que enfadó mucho a CA Osasuna y a su entrenador Luis Miguel Ramis.

Tuvo el Atlético de Madrid la sentencia en la recta final de la primera parte. Primero con un remate de Kang-in Lee que se paseó por el área y que no alcanzó, por poco, Lookman y luego con un disparo de Álex Baena, desde la frontal del área, que se marchó fuera rozando el poste de la portería de CA Osasuna. Volvió a tener el gol el Atleti pero Aitor Fernández se lo negó ya que el, portero de CA Osasuna le detuvo un tiro a Kang-in Lee desde la frontal y luego el posterior rechazo, a quemarropa, de Jonathan David. Así se llegó al descanso.

El Atleti puso tierra de por medio ante un Osasuna que no reaccionó

No cambió la tendencia en el comienzo de la segunda parte, ya que el Atlético de Madrid continuó mandando. De hecho, el conjunto rojiblanco tuvo una ocasión gracias a un disparo de Álex Baena que volvió a repeler Aitor Fernández. Sin reacción de CA Osasuna llegó el segundo gol del Atlético tras una jugada vertical que culminó Kang-in Lee con un tiro raso que no pudo detener el portero del equipo rojillo.

No aflojó el Atlético de Madrid que en el minuto 63 amplió su ventaja cuando Le Normand recogió un balón suelto en el área, tras botarse en un córner, para batir con un disparo al palo largo a Aitor Fernández. Pudo ampliar la renta el club rojiblanco, pero Aitor Fernández sacó una gran mano para desviar el disparo desde la frontal de Kang-in Lee. Aún hubo tiempo para algún gol más ya que Álex Baena batió en el mano a mano a Aitor Fernández después de un gran pase en profundidad de Johnny Cardoso.

Ahí se acabó un partido que permite que el Atlético de Madrid se coloque en la tercera posición de LaLiga con 13 puntos, mientras que CA Osasuna se queda con 7 puntos.

- Ficha técnica del partido Atlético de Madrid 4-0 CA Osasuna de LaLiga:

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Cuti Romero (Pubill 68'), Le Normand, Grimaldo (Hancko 85'); Koke, Johnny Cardoso (Hjulmand 85'); Kang-In Lee, Álex Baena, Ademola Lookman (Giuliano Simeone 68') y Jonathan David (Arnau Ortiz 68').

CA Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide (Moncayola 71'), Unai Santos, Boyomo, Rockson Yeboah, Abel Bretones; Lucas Torró, Asier Osambela (Del Castillo 75'); Raúl Moro (Kike Barja 60'), Raúl García (Budimir 60'), y Jonathan Dubasin (Rubén García 60').

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Extremeño). Amonestó al local Lookman; y al visitante Abel Bretones.

Goles: 1-0 (24') Jonathan David; 2-0 (54') Kang-in Lee; 3-0 (63') Le Normand; 4-0 (82') Álex Baena.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga entre Atlético de Madrid y CA Osasuna disputado en el Estadio Metropolitano.