Atlético de Madrid - Osasuna: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El equipo dirigido por Simeone recibirá en el día de hoy al de Luis Miguel Ramis en Osasuna, en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid y Osasuna se ven las caras en el día de hoy en el Metropolitano. Los de Simeone recibirán al conjunto de Luis Miguel Ramis para disputar la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Por un lado, el equipo colchonero viene de cosechar buenas noticias al ganar el pasado domingo a la Real Sociedad en Anoeta. Al contrario que los navarros, que cayeron derrotados ante el Espanyol, ante su afición, en El Sadar.

Además, Simeone espera poder contar con alguno de los futbolistas que no entraron en la convocatoria para enfrentarse a la Real Sociedad, como fueron los casos de Pablo Barrios, Julián Álvarez, Alexander Sorloth. Por parte de Osasuna, Luis Miguel Ramis sigue de cerca las recuperaciones de Valentín Rosier, Aimar Oroz, Moi Gómez y Herrado, por lo que su disponibilidad es una incógnita de cara al choque en el Metropolitano.

Así llega el Atlético de Madrid al encuentro contra Osasuna

El Atlético de Madrid llega al encuentro contra Osasuna tras un comienzo de curso irregular. El equipo dirigido por Simeone firmó las victorias ante el Málaga en el Metropolitano y contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, no pudo pasar del empate en casa frene al Villarreal y cayó derrotado en su visita al Athletic Club en San Mamés. Las malas noticias crecieron con el tropiezo en Liverpool, en Champions League.

Una de las dudas en el Atlético de Madrid está siendo la figura de Julián Álvarez. El ruído que se ha generado en el mercado de fichajes, ante una posible salida del club este verano, podría estar afectando al rendimiento del argentino, que ha disputado tres partidos esta temporada y solo uno de titular, en el que le dio la asistencia a Marcos Llorente para el gol contra el Liverpool en Anfield del pasado miércoles.

Osasuna, con el objetivo de cambiar la mala racha

Por su parte, Osasuna viene de firmar dos derrotas en los dos últimos partidos de LaLiga EA Sports, ante el Alavés y Espanyol. Por ello, los de Luis Miguel Ramis buscarán cambiar la mala dinámica en uno de los campos más complicados de Primera División como es el Metropolitano. Sin embargo, el equipo navarro ya sabe lo que es ganar fuera de casa esta temporada, ya que logró un 1-2 en su visita al Celta de Vigo en Balaídos.

Luis Miguel Ramis, por su parte, puso en valor el esfuerzo del equipo, pese al 0-2 ante el Espanyol del pasado sábado: "Estoy contento del esfuerzo y por la afición, que es un valor en el que tenemos que apoyarnos muchísimo. Eso va a ser de gran soporte para el equipo y poder reconducir estos dos partidos. Tenemos que buscar que el próximo día no sea así".

¿A qué hora se juega el partido? Atlético de Madrid - Osasuna

El horario fijado para el Atlético de Madrid - Osasuna de la sexta jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 19:00 en horario peninsular y 18:00 en Canarias, de este miércoles 16 de septiembre.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Atlético de Madrid - Osasuna

El encuentro entre el Atlético de Madrid y Osasuna se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Atlético de Madrid - Osasuna

Además, el Atlético de Madrid - Osasuna podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Metropolitano desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Simeone y el de Luis Miguel Ramis, que viene de perder contra el Espanyol en El Sadar.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Atlético de Madrid - Osasuna, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Metropolitano. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Simeone y Luis Miguel Ramis, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

At. Madrid No Iniciado - Osasuna

Alineaciones probables de Atlético de Madrid y Osasuna

Atlético de Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Koke, Hjulmand, Giuliano Simeone, Lookman, Kang-In Lee y Álex Baena.

Osasuna: Sergio Herrera, Arguibide, Catena,, Yeboah, Bretones, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Raúl García, Kike Barja y Ante Budimir