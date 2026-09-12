Osasuna 0-2 Espanyol: Roberto aprovecha los errores

El equipo entrenado por Manolo González se lleva la victoria tras marcar dos goles en el comienzo del partido frente a un conjunto local que no estuvo nada bien en defensa

CA Osasuna cayó ante un RCD Espanyol que aprovechó los errores defensivos de su rival para ponerse 0-2 en la primera parte, gracias a dos goles de Roberto, y mantener la ventaja tras el descanso, ante un conjunto rojillo sin claridad en ataque que vuelve a sembrar dudas. Por su parte, el conjunto catalán aleja los fantasmas y se aleja de los puestos de descenso a Segunda división después de un irregular inicio de temporada

El Espanyol comenzó fuerte el choque y no tardó en marcar, a los tres minutos, gracias a un error de Rockson Yeboah, que debutaba como titular, en la marca sobre Roberto Fernández, quien atacó el centro lateral con convencimiento para poner por delante a los suyos.

Tocaba remar y CA Osasuna apretó a su rival. Remató alto Ante Budimir y con una ocasión posterior que Raúl García de Haro no logró culminar. El ritmo tomó protagonismo y eso abrió espacios. Buena transición de los pericos, error grosero de Catena en el primer palo al quitar el pie al paso del balón en una falta de entendimiento con Sergio Herrera y Roberto, solo nuevamente, dobló la ventaja para un RCD Espanyol al que se le puso el partido muy de cara.

Al minuto, Luis Bestard anuló el gol de Rubén García, ya que el centro de Kike Barja llegó cuando el balón había salido por línea de fondo. Tras ello, el choque se calmó hasta cierto punto.

A CA Osasuna le temblaron las piernas cada vez que el RCD Espanyol merodeaba el área. La cita se fue a vestuarios con mucha incertidumbre en la grada de El Sadar.

La cosa no funcionaba y Ramis introdujo un triple cambio. Entraron Dubasin, Moro y Osambela en lugar de Arguibide, Kike Barja y Rubén García. Este último realizó un disparo lejano que fue detenido por Dmitrovic.

Los de Manolo González resistieron las embestidas sin mayores problemas ante un CA Osasuna que no veía con claridad la meta rival. Debutó Del Castillo para intentar dar calidad y algo de fútbol a los suyos.

CA Osasuna no funcionó colectivamente y eso le restó opciones. El cuadro navarro no supo evitar la segunda derrota del curso en favor de un RCD Espanyol que vuelve a ganar casi un mes después lo que da más crédito a su entrenador Manolo González.

- Ficha técnica del CA Osasuna 0-2 RCD Espanyol:

CA Osasuna: Herrera; Arguibide (Osambela 59'), Catena, Rockson, Rico (Bretones 46'); Rubén García, Moncayola, Iker Muñoz, Barja (Dubasin 60'); Raúl García (Raúl Moro 60'), Budimir.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilal, Riedel, Cabrera, Hinojo; Urko González de Zárate, Expósito (Drkusic 89'); Fernández (Moscardo 66'), Javier Hernández (Bryan Zaragoza 80'), Dolan (Calatrava 66'), Roberto (Milla 80').

Árbitro: Luis Bestard (Balear). Amonestaron a los locales Kike Barja y Moncayola; y a los visitantes Riedel, El Hilal e Hinojo.

Goles: 0-1 (3') Roberto; 0-2 (17') Roberto.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 19.302 aficionados.

EFE