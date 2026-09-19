Sevilla 1-3 Barcelona: Tutea al líder hasta el descanso, pero remonta un Raphinha estelar

Fofana premia el gran arranque nervionense con un cabezazo que se colaría por la escuadra, pero el 'falso 9' brasileño se luce con tres tantos y roza el cuarto de córner directo para frustrar a los blanquirrojos, que encajan su segunda derrota del curso; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Lo intentó el Sevilla FC, como prometía en las horas previas su entrenador, pero, en palabras también de Luis García Plaza, el FC Barcelona está a un nivel estratosférico, sobre todo su delantero Raphinha Dias, que obró la remontada tras el merecido 1-0 de Youssouf Fofana con un 'hat-trick' que hasta pudo ser un póquer, porque mandó un córner directo contra el palo. Tuteó, sin lugar a debate, el conjunto blanquirrojo al indiscutible líder de LaLiga, que no lo pasó del todo bien en el primer tiempo, pero el cansancio y la calidad foránea hicieron mella en una reanudación completamente de color azulgrana para el 21 de 21.

Pese a la buena puesta de largo nervionense, no tardó en avisar su oponente, que a punto estuvo de adelantarse a los ocho minutos por medio de Lamine Yamal, aunque Odysseas Vlachodimos punteó lo justo para que el palo hiciera el resto. Dominaba ampliamente el conjunto de Hansi Flick, que, además, recuperaba inmediatamente tras pérdida, si bien los de Luis García Plaza se mostraban valientes y directos en el arranque. Tanto que, en una recuperación tras saque de banda, llegaría el 1-0, obra de Youssouf Fofana al cabecear a la escuadra en el primer palo un servicio de Félix Correia, que había recibido una fenomenal apertura por alto de Lucien Agoumé.

La alegría, eso sí, duró poco a los blanquirrojos, pues Raphinha Dias está en un momento más que dulce. El brasileño recibió en profundidad de Rodri Hernández, recortó a Arouna Sangante con la izquierda y definió con la derecha por bajo. Un golazo sin discusión. Tocaba seguir remando, porque tampoco habría estado hecho con un solo tanto a favor. Tras la pausa de hidratación, quedó invalidado el remate a quemarropa de Juan Iglesias en una falta colgada por Giorgi Kochorashvili, aunque la repetición dejaba dudas y se habría tenido que revisar en la sala VOR si Joao Cancelo habilitaba o no al lateral (que acabó de central) vallisoletano.

La presión de los locales asfixiaba la salida barcelonista y no permitía a los visitantes jugar con comodidad, una tesitura que alimentaba las esperanzas de un resultado favorable. A diez del intermedio, eso sí, un error en la entrega de Arouna Sangante permitió a Lamine Yamal marcharse bien de Gabriel Suazo y enfilar la portería de Odysseas Vlachodimos, siendo derribado por detrás aparentemente fuera por Lucien Agoumé. Ni Martínez Munuera ni González Francés desde Las Rozas vieron nada punible. La respuesta sevillista fue contundente: centra Juan Iglesias, la engancha de primeras Félix Correia y el balón se marcha muy cerca de la base del poste.

Todavía hubo tiempo para alguna escaramuza más en este periodo. Por ejemplo, la propiciada por Fermín López al hacer malabarismos sobre la línea de fondo y dejarla atrás para que Pedri González, lo casi nunca visto, le pegue al aire en posición franca. En la otra parte del campo, Robbie Ure, que ganaba un sinfín de balones en largo, lo intentó a la media vuelta, pero no pudo sorprender a Dominik Livakovic. Mucho más cerca anduvo de nuevo Félix Correia en el alargue, cuando recibió un descomunal taconazo de Youssouf Fofana para quedarse en ventaja dentro del área, aunque Rodri Hernández metió la pierna providencialmente en el último suspiro.

La reanudación no reprodujo el mismo guion, pues le duraban aún las fuerzas a la escuadra de García Plaza, aunque Lamine Yamal afinaba ya su punto de mira con dos zurdazos ajustadísimos. El siguiente intento, paradójicamente con su pierna mala, terminó en el 1-2: la pelea el extremo, que se revuelve ante Giorgi Kochorashvili y centra para que Raphinha Dias cabecee a la red desde cerca, adelantándose a Arouna Sangante como un 'killer' del área que, con trece goles y tres asistencias en ocho partidos oficiales, habría que considerarle. Incluso, acarició el 'hat-trick' de gol olímpico, pero su córner directo rebotó en el segundo palo y se paseó por el área chica sin rematador.

Lo logró el brasileño a renglón seguido, recibiendo entre líneas de Lamine Yamal para romper el fuera de juego, plantarse delante de Odysseas Vlachodimos y definir con una perfecta vaselina. Parecía la sentencia. Y así fue. Perdonó hasta en tres ocasiones a bocajarro Anthony Gordon, sustituto de Raphinha Dias como 'falso 9' de Hansi Flick, que apostó por el fútbol-control para que pasara entre poco y nada en su parte del campo, defendiendo con balón para confirmar que hoy en día nadie o casi nadie puede toser a los suyos. Sobre la hora, Odysseas Vlachodimos se lucía ante Dani Olmo y Karim Adeyemi para mantener el marcador en una derrota más que digna.

Ficha técnica del Sevilla - Barça de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Sangante (Carmona 68'), Castrín, Suazo; Agoumé, Fofana (Guridi 79'), Kochorashvili (Isaac Romero 68'); Miguel Sierra (Alfon 79'), Félix Correia (Ejuke 59') y Robbie Ure.

FC Barcelona: Livakovic; Eric García, Cubarsí, Christensen (Gerard Martín 59'), Cancelo; Rodri, Pedri (a 86'), Fermín (Dani Olmo 76'); Lamine Yamal, Raphinha (Adeyemi 76') y Gordon (Gabriel Jesús 86').

Árbitros: Martínez Munuera (valenciano), con el grancanario González Francés en el VAR. Amarilla sólo al local Agoumé.

Goles: 1-0 (19') Fofana; 1-1 (22') Raphinha; 1-2 (52') Raphinha; 1-3 (69') Raphinha.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante 41.144 espectadores, con una amplia representación culé en la zona visitante del graderío.