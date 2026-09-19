Puntos uno por uno del Sevilla frente al FC Barcelona: Ante un equipo que da miedo, Fofana sigue resaltando

Ante un Barça que da miedo, el equipo de García Plaza acabó cayendo en un encuentro donde firmó una gran primera mitad con protagonismo para Fofana; así lo vivimos y contamos en directo

Se confirma que este FC Barcelona da miedo. Aunque el Sevilla fue capaz de dormirlo durante toda la primera parte. Los de Luis García Plaza han caído por tres goles a uno frente a un Barça que hizo valer su dominio en la segunda parte para acabar remontando el partido. El gol de Fofana -que puso la guinda a un partidazo suyo- pronto fue respondido por Raphinha, que con un hat-trick acabó con la racha de buenos resultados del equipo de Nervión.

Las notas sevillistas en la derrota frente al Barça

Vlachodimos: 5

En los goles, aparentemente, pudo hacer algo más para poder evitarlo. Pero enfrente están los mejores jugadores del mundo. Nada fácil.

Suazo: 5'5

Una primera mitad donde, en ciertas ocasiones, fue capaz de parar a Lamine Yamal. Casi nada. Sin embargo, ya el cansancio de la segunda hizo mucha mella, con un error de entendimiento en el tercer gol que lo deja señalado.

Sangante: 5

Ha tenido varias acciones de acierto, pero el primer gol de Raphinha lo deja muy señalado. La prueba de este sábado era más que complicada, aunque su rendimiento deja claro que no está preparado para formar parte de la zaga titular.

Castrín: 6

Lo comentado anteriomente, la prueba no era la más sencilla posible y al lado no estaba su compañero de batallas habitual. A pesar de no haber tenido error grosero, la falta de entendimiento en el tercer gol también lo deja señalado.

Juan Iglesias: 6

Como tarea, defender a Gordon en la primera mitad. Y hay que decir que estuvo cumpliendo con nota, aunque el equipo sufrió un claro bajón defensivo con el paso de los minutos. Tras el cambio de Sangante, pasó a ser parte de la zaga.

Kochorashvili: 7

En la primera mitad, uno de los que más impacto tuvo en el juego hispalense. Si a eso le sumas esa jerarquía a la hora de protestar, es un jugador que gana muchos adeptos en Nervión. Gran nivel el que ha demostrado y sigue mostrándose como una pieza importante.

Agoumé: 6'5

El centro del campo sevillista estuvo más que bien en la noche de hoy, aunque la caída de la segunda parte también pasó mella. El pivote fue uno de los artífices del control de la primera parte, aunque su no presencia en la segunda también costó mucho al equipo.

Fofana: 8'5

Vaya partidazo se ha marcado el centrocampista francés. Hay que sumarle el gol, pero es que ha estado en todo. En absolutamente todo, y dando consistencia y seguridad al centro del campo sevillista. Como se ha escuchado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, "vaya bicho". Mejor definición imposible.

Félix Correia: 6'5

El portugués sigue demostrando que, aunque le falta en muchas ocasiones el acierto, puede dejar un buen nivel. Hoy ha estado tanto en acciones defensivas como ofensivas, y demuestra ser un puñal por su costado. En la noche de hoy, asistencia a Fofana.

Miguel Sierra: 7

En la primera parte, un caño sobre Cancelo hizo levantar al Ramón Sánchez-Pizjuán. En Nervión gusta mucho su desparpajo y habilidad, esa que no dudó en mostrar en la primera parte de hoy. Quitando que en los segundos cuarenta y cinco minutos comenzó el Barça arrollador, no estuvo mal sobre el césped.

Robbie Ure: 5

Sigue dejando destello de lo que es un delantero centro, pero mucho es el acierto que le falta para demostrar algo. En la noche de hoy, tuvo varias internadas importantes que se acabaron quedando en nada. Mucho le queda al escocés aún.

Luis García Plaza: 6'5

Ya lo decía en la previa. Este Barça "da miedo", e hizo que ese monstruo arrollador se quedase dormido en los primeros cuarenta y cinco minutos, que ya no es poco. Sin embargo, el cansancio de la segunda parte dejó lugar a los grandes debes de este equipo. Para lo que se podía hacer, no fue mal partido.

Ejuke: 5

Muy poco del nigeriano para poder cambiar el guion de un partido que ya estaba 100% para el equipo de Flick.

Carmona: 5

Al igual que los cambios en general, no pudieron aportar nada distinto al encuentro, aunque se mostró más que correcto en sus intervenciones.

Isaac: 5

Un disparo desde la frontal del área casi pone picante al final del partido.

Guridi: SC

Poco del vasco en la noche de hoy, sin apenas presencia en los instantes que estuvo.

Alfon: SC

Un intento por banda izquierda que tuvo que detener el guardameta culé fue lo que más mostró en el encuentro.