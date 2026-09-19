Suazo, Kochorashvili y Fofana coinciden en sentirse "orgullosos" del esfuerzo ante "uno de los mejores equipos del mundo"
El lateral y los dos mediocentros analizan una derrota labrada por los culés en el segundo tiempo, tras un primero en el que destacan "la innegociable actitud" y la generación de "ocasiones que se quedaron sin concretar", lo que terminaron pagando en "una prueba de nivel"
Sevilla
Barcelona
"Sabíamos que nos enfrentábamos a un tremendo rival. Ya dije entre semana que hoy en día es de los que mejor fútbol hace a nivel mundial. Competimos de gran forma junto a nuestra afición, que nos alentó siempre. En el segundo tiempo nos faltó algo de energía, pero nos vamos con la frente alta, porque la actitud es innegociable", aseguraba en la 'flash interview' con Movistar Plus LaLiga el capitán del Sevilla FC, un Gabriel Suazo que incidía en las claves de la derrota ante el FC Barcelona: "Veníamos de varios partidos seguidos, ellos también. La segunda parte fue menos intensa que la primera por ambas partes, pero a nosotros nos faltó algo de claridad, ese pase para ponernos de gol. Competimos, dejamos todo dentro de la cancha, y con eso nos vamos".
Por último, repetía un mantra que ha calcado en cada comparecencia ante los medios: "Lo que hemos hablado desde pretemporada es que estamos intentando enamorar a esta hinchada con este grupo que se deja todo cada partido gane, empate o pierda".
En los medios oficiales, el chileno insistía: "La primera parte fue buena, con ocasiones de gol que no supimos concretar. Ellos también, porque es un gran equipo. Estoy muy orgulloso de estos jugadores, de este club y de esta afición. Este camino seguro que nos va a dar más alegrías que tristezas. Nos habría encantado sumar un puntito más hoy, pero sumamos fuelle. Miraremos lo que hay que corregir, aunque jugamos ante uno de los mejores clubes del mundo. Este parón va a venir muy bien para que todos los muchachos se puedan recuperar y otros coger ritmo con vistas al partido ante el Levante UD, que va a ser muy importante".
Kochorashvili
"Estoy muy orgulloso del equipo, que ha competido y lo ha intentado hasta el final ante un rival poderoso. Nos ha faltado un poco más en la segunda parte. En la primera lo hemos dado todo, sabiendo que había que defender, pero que iba a llegar nuestro momento. No debemos tenerle miedo a nadie, pero sí respeto. Muchos de ellos han ganado un Mundial por algo. Ahora, lo más importante es que los vamos con la selección hagamos un buen trabajo y también los que se quedan. Lo que hemos hecho ya se queda en el pasado, pero hay que dar lo máximo en cada entrenamiento y cada partido, porque los duelos se empiezan a ganar entre semana", aseguraba en SevillaFC+ Giorgi Kochorashvili.
Fofana: "Marcar ha sido impresionante"
"Hemos intentado ganar, pese a jugar ante un gran equipo. Vinimos a este partido para vencer, pero nos medíamos con uno de los mejores equipos del mundo. Ha sido una prueba muy importante para ver el nivel del equipo. No nos conformábamos con perder por poco o empatar. Marcar ha sido impresionante. Espero que la próxima vez que marque nos sirva para ganar, pues esta vez hemos perdido. Me siento feliz por marcar, sobre todo en ese momento, con un ambiente impresionante. Ahora tendremos tiempo estas tres semanas para descansar y recuperar fuerzas", zanjaba en inglés un Youssouf Fofana que, aparte del gol, volvió a vaciarse con unos números espectaculares.