Los cuatro mensajes de Gabriel Suazo, capitán del Sevilla: al vestuario, al club, a Luis García Plaza y a la afición

Prudencia, confianza, orgullo, admiración y amor son los mensajes que ha enviado el lateral izquierdo chileno en calidad de portavoz de un vestuario que está tan ilusionado como el sevillismo y que está usando a su favor el aprendizaje adquirido en el vía crucis del curso anterior

El Sevilla FC ha pasado de encadenar tres temporadas seguidas albergando un miedo al descenso muy real a verse en la mañana de este jueves amaneciendo en puestos de UEFA Champions League después de un gran arranque de curso con cuatro victorias, una derrota y un empate en las seis primeras jornadas de LaLiga EA Sports.

Como portavoz en esta inesperada bolsa de ilusión ha aparecido el capitán, Gabriel Suazo que ha enviado a través de SevillaFC+ cuatro mensajes muy directos: de prudencia y confianza, para el vestuario; de orgullo por el brazalete que representa su estatus en un club en el que sólo lleva poco más de un año; de enorme gratitud para Luis García Plaza, el entrenador que les limpió la mente; y de amor para una afición a la que espera seguir reconquistando a base de cuidar la relación y dedicarse al máximo en mantenerla.

Suazo, con los pies en el suelo tras arrancar con 13 puntos de 18

"Vamos pensando en el partido a partido; pero sí, pensábamos que podíamos conseguir buenos resultados porque partimos de la actitud. Once guerreros que salgan a dejárselo todo. Así comenzamos y los resultados se han dado por eso. Tendremos momentos difíciles y los afrontaremos como equipo, pero esa base de la pretemporada se está viendo reflejada", ha explicado el capitán del Sevilla FC en una entrevista para los medios del club.

"Creo que es un trabajo de equipo, en conjunto. Cuerpo técnico, jugadores, médicos... Todos. Creemos en una idea, vamos a por ella convencidos al cien por cien y sabemos nuestras cualidades y nuestros defectos. Detrás hay un planteamiento táctico, una forma de enfrentar cada partido, y nuestra actitud pone el resto", ha añadido a la hora de explicar este gran inicio de curso en LaLiga.

Aprendizaje adquirido en el vestuario del Sevilla para no volver a sufrir tanto

"El año pasado nos ha ayudado muchísimo a comenzar ahora como si cada partido nos salvase del descenso. Eso es lo que tratamos transmitir en cada partido. Cada encuentro tiene que ser así, como si estuviésemos en estado crítico. Ahí fuimos capaces de sacar todo lo que teníamos dentro para competir al máximo y eso nos está sirviendo como paso adelante".

"Estamos formando un grupo humano que vivimos de forma extraordinaria en el vestuario. Todos, los que juegan y los que no. Podría hablarte de Jose Carmona, de Peque, de Kocho, de Marcao... Seguro que todos van a ser muy importantes y les tocará jugar porque entrenan muy bien", ha manifestado el internacional chileno sobre lo unido que ve a todo el plantel.

De todos los nuevos se queda con Robbie Ure, a quien le tiene "mucho cariño" y felicita por la llamada de su selección, y con Fofana: "Me ha sorprendido mucho y eso que ya le conocía de enfrentarme con él en Francia".

Nombrado capitán del Sevilla FC en su segunda temporada en la entidad

"Estoy muy feliz. Por mi forma de ser, por mis pensamientos, por mi actitud... siempre intento que sea igual. Las energías se transmiten, por lo que intento que siempre sea positiva. Hoy me toca llevar este brazalete y es un orgullo tremendo, pero no soy el único. Kike es un tremendo líder, Luci (Agoumé), Juan (Iglesias), Marcao... Somos todos capitanes dentro de este grupo", comentaba sobre la unión del vestuario.

Un piña fuera del campo y una roca compacta dentro del terreno de juego: "Siempre conversamos y hablamos de que para nosotros un objetivo es mantener la portería a cero. Es difícil, pero es el objetivo de todo el grupo, no sólo de la defensa. Venimos con ese foco porque si logramos ese equilibrio de encajar pocos goles, luego ofensivamente tenemos herramientas para marcar al menos uno. Y lo estamos demostrando".

Gratitud hacia Luis García Plaza y un mensaje de amor para la afición del Sevilla

Gabriel Suazo sólo tiene palabras de elogio para Luis García Plaza: "Vino en una situación muy complicada, pero tuvo personalidad y carácter. Se lo valoramos muchísimo como jugadores. Ahora, con una temporada desde cero, planteando sus ideas y confiando en su forma de ver el fútbol, se le ve muy feliz y contento. Cada vez se va uniendo todo más en la misma dirección. Estamos muy felices por su momento y por habernos llevado de momento a conseguir estos puntos".

"Esperemos seguir así hasta el final de la temporada. Lo que queremos es enamorar a nuestra afición. Ellos aman al Sevilla, pero el grupo que tienen enfrente tienen que ver once guerreros dando el máximo sea cual sea el resultado. Yo solo llevo un año aquí, pero hablando con los de casa veo eso y percibo eso, que la gente quiere vernos dándolo todo por el escudo".