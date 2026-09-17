Murat Yakin alarga el 'Verano Azul' de Rubén Vargas: se pierde 10 partidos entre el Sevilla y la selección de Suiza

Inédito desde su participación en los últimos minutos del estreno liguero ante el Rayo Vallecano, el atacante helvético se queda fuera de la convocatoria de su selección para las cuatro primeras jornadas de la UEFA Nations League

La selección de Suiza ha evidenciado que la ausencia de Rubén Vargas en las convocatorias del Sevilla FC hace muchos días que dejó de ser una protección de cara a una más que posible venta del extremo. La recuperación de sus enésimos problemas físicos avanza a un ritmo incluso más lento de lo que ya cabía pensar en un futbolista con su historial clínico y Murat Yakin le he dejado fuera de la convocatoria para los cuatro encuentros de la UEFA Nations League que disputará el combinado helvético en esta larguísima 'Ventana FIFA' que tendrá sin competir a los nervionenses durante un total de 23 días.

Ha sido baja en seis de los siete primeros partidos del Sevilla en LaLiga...

Vargas acudió la semana pasada a Madrid para ser revisado por médicos externos y pedir una segunda opinión en esa búsqueda de algo que explique por qué la recuperación de la parameniscitis que sufre en la rodilla no avanza de manera satisfactoria y no termina de librarse del dolor. Cabe recordar que después de incorporarse más tarde a la pretemporada, debido a que jugó hasta cuartos de final en el Mundial 2026, sólo ha jugado los últimos 20 minutos del duelo de la jornada 1 de LaLiga ante el Rayo Vallecano.

Contra el Athletic Club y el Atlético de Madrid se quedó fuera porque su traspaso a Olympiacos se deba por ultimado; pero no sólo no se concretó su venta, sino que después de cerrar el mercado estival de fichajes ha seguido fuera -esta vez ya por lesión- en los choques contra RCD Espanyol, Valencia CF y RC Deportivo de La Coruña.

... Y se pierde los cuatro primeros de Suiza en la UEFA Nations League

Tampoco estará en la última cita liguera previa al parón de tres semanas, el sábado contra el FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y se pierde igualmente las primeras cuatro jornadas de Suiza en la categoría B de la UEFA Nations League: ante Macedonia del Norte, Escocia y Eslovenia.

Luis García Plaza, a la espera de pruebas médicas para subirle su exigencia con Rubén Vargas

La idea de Luis García Plaza es aprovechar estos 23 días para ponerle a punto y lograr que reaparezca después de los compromisos de las selecciones; pero no está nada claro que vaya a estar plenamente integrado para las visitas de mediados de octubre a los estadios del Levante UD y del Real Madrid.

En cualquier caso, esta 'mini-pretemporada' se antoja una excelente oportunidad para ir testando diferentes cargas de trabajo en pos de, al menos, saber si será suficiente con el tratamiento conservador o hará falta explorar otras alternativas. "Vargas sigue pendiente de evolución. Ha ido a Madrid a que le vean y todavía no puedo decir nada, porque no tengo el resultado. Los 'inputs' que nos llegan dicen que va bien y creo que estas tres semanas en las que se va a parar LaLiga tiene que hacer una pretemporada para estar a la vuelta", expuso el madrileño el pasado martes.

"Yo creo que, si todo va como esperamos, y ojalá sea así, para la vuelta del parón podrá estar disponible. Ya llevará tres semanas entrenando con el grupo. Ahora, no lo cojáis al pie de la letra. Creo, y remarco el 'creo', porque hasta que no lo confirmen los médicos no se puedo decir nada seguro", explicó en la previa del Depor - Sevilla un Luis García Plaza que intentó moverse con pies de plomo en un asunto bastante espinoso.