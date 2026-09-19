Celta 5-0 Racing de Santander: goleada celeste para estrenar la victoria en Balaídos

El Celta se dio un festín ante el Racing de Santander (5-0) en Balaídos para lograr su primera victoria de la temporada. Hugo González, Moriba, Miguel Román y un doblete de Pablo Durán firmaron una goleada que deja a los gallegos con sensaciones renovadas

El Celta necesitaba una reacción y la encontró a lo grande. El conjunto celeste goleó al Racing de Santander (5-0) en Balaídos y consiguió estrenar su casillero de victorias después de un inicio de temporada en el que le estaba faltando acierto de cara a portería.

El Racing comenzó con más iniciativa y tuvo el balón durante buena parte de los primeros minutos, aunque sin conseguir generar ocasiones claras. El Celta, mientras tanto, esperaba su momento y poco a poco fue ganando metros.

Hugo González abre el camino desde el punto de penalti

La jugada que cambió el encuentro llegó en el minuto 31. El colegiado señaló penalti a favor del Celta por una mano de Belocian dentro del área después de revisar la acción en el monitor del VAR. Hugo González asumió la responsabilidad y no falló.

El atacante celeste lanzó raso y ajustado al palo para superar a Agirrezabala y poner el 1-0 en el marcador. El tanto dio tranquilidad a los locales, que comenzaron a encontrar más espacios ante un Racing obligado a dar un paso adelante. Y antes del descanso llegó el segundo golpe. En el minuto 44, Moriba recibió en la zona de tres cuartos, condujo hacia la frontal y culminó la acción con un disparo raso y pegado al palo. El 2-0 permitió al Celta marcharse al vestuario con una ventaja considerable.

El Celta desata su pegada tras el descanso

El Racing intentó reaccionar en el comienzo de la segunda mitad, pero no consiguió traducir su posesión en peligro. El Celta, cada vez más cómodo, comenzó a encontrar espacios y terminó sentenciando el encuentro. Miguel Román fue el encargado de marcar el tercero en el minuto 70 con un auténtico golazo. El centrocampista recibió en la frontal y soltó un potente disparo ante el que Agirrezabala no pudo hacer nada pese a su estirada.

El Racing llegó a marcar en el minuto 66, pero el tanto de Villalibre fue anulado por fuera de juego. La acción no cambió el guion y el Celta siguió buscando más.

Pablo Durán completa la goleada

Con el partido completamente de cara, los gallegos no levantaron el pie del acelerador. Pablo Durán apareció en el minuto 79 para marcar el cuarto tras una jugada en la que Borja Iglesias peleó un balón largo y Hugo Álvarez puso el centro desde la derecha.

Durán volvió a aparecer en el descuento. En el 90+2', recibió de Hugo Álvarez y batió a Agirrezabala con un disparo cruzado para completar su doblete y poner el definitivo 5-0.

Una goleada que permite al Celta celebrar por fin su primera victoria de la temporada y que deja al Racing muy tocado después de encajar 11 goles en sus dos últimos partidos, siete frente al Barcelona y cinco ante el conjunto celeste.