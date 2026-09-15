Fredi Álvarez: "Había gente que daba por descartado al Celta Fortuna para el descenso y ahora, seguramente, nos den como candidato número uno"

La dura derrota del filial del club gallego contra la SD Eibar (0-4) ha hecho que el entrenador haya hecho unas declaraciones para advertir a sus jugadores que conseguir la permanencia en Segunda división no será nada fácil debido a la igualdad que existe en la categoría

Siempre duele perder, pero más aún daña hacerlo por una goleada como le ocurrió al Celta Fortuna contra la SD Eibar en el partido que cerró la jornada 5 de Segunda división. Un tropiezo que hace que Fredi Álvarez vuelva a señalar que el único objetivo que tiene el filial del club gallego es el de conseguir la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

"Me decían que había gente que daba por descartado al Fortuna para el descenso y ahora, seguramente, nos den como candidato número uno", argumentó el técnico del equipo celeste después de la derrota contra la SD Eibar.

Unas palabras que concuerdan con lo dicho por el propio Fredi Álvarez en la previa de este encuentro en donde manifestó que su mente está sólo el lograr la salvación. "El que diga que el Fortuna no es un candidato al descenso se equivoca. No podemos caer en decir que ya tenemos todo hecho porque para nada. Cometeríamos un error tremendamente grande".

Por ahora, el Celta Fortuna está en la posición 14 de la clasificación de Segunda división, habiendo sumado 7 puntos y teniendo, por tanto, 4 puntos de ventaja sobre los equipos que están en puestos de descenso a Primera RFEF.

Fredi Álvarez analiza la derrota contra la SD Eibar

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, explicó la derrota de su equipo contra la SD Eibar por 0-4. El técnico aseguró que la diferencia de ser contundente o no en las áreas marca la diferencia en la Segunda división. "La categoría es esto, la diferencia ante el Eibar estuvo en las áreas. Tendremos que trabajar mucho, sobre todo en esa defensa de juego directo que es algo que nos está penalizando mucho. Hay muchos años de diferencia entre los defensas del Eibar y los defensas del Fortuna, muchísimos".

El técnico del equipo gallego ha explicado que un tropiezo así puede venir bien si se encaja correctamente. "A veces, una derrota duele, duele mucho, pero a veces estas derrotas nos ponen en nuestro sitio y nos hacen ver la realidad de la categoría".

Por otro lado, Fredi Álvarez cerró sus declaraciones mandando un mensaje de tranquilidad a sus jugadores y a su equipo en general. "Tenemos que estar tranquilos y entender de dónde venimos, lo que somos y sacar conclusiones positivas".

Joel López sigue la línea de Fredi Álvarez

Fredi Álvarez no fue el único miembro del Celta Fortuna que explicó al derrota en base a los errores cometidos. Joel López siguió por la misma línea que su técnico y señaló también que pudo haber algún punto de relajación que fue clave para la derrota contra la SD Eibar. "En esta categoría no te puedes relajar porque cualquier jugador te puede hacer daño y son eficaces. No creo que nos vaya a afectar esta derrota, sabemos el equipo que somos. Hemos hecho un comienzo de LaLiga muy bueno y nadie nos iba a decir que después de cinco jornadas íbamos a tener los puntos que tenemos, con eso estamos satisfechos".