Fredi Álvarez y su mensaje al Celta Fortuna: "El que diga que el Fortuna no es un candidato al descenso se equivoca"

El entrenador del filial del club gallego, que está dando un buen nivel en Segunda división, ya ha manifestado que deben seguir compitiendo para conseguir la permanencia en Segunda división ya que es una categoría muy dura y con muchos rivales que les pondrán en problemas

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, no ha tenido pelos en la lengua para manifestar que su equipo es uno de los candidatos para descender a Primera RFEF. A pesar de que su conjunto está compitiendo bien en este comienzo de temporada, el técnico del filial celeste ha lanzado este mensaje para que sus jugadores no se confían y continúen dando un gran nivel. Todo lo ha hecho en vísperas del encuentro que va a disputar este lunes contra el Eibar.

El entrenador del filial del RC Celta ha dicho que no quiere que sus jugadores se confíen, señalando que la competición es muy larga. "Estamos contentos con cómo van las cosas, pero somos conscientes de que Segunda división es muy larga, que tendremos muchas dificultades y contratiempos, momentos muy duros. Tendremos otro partido en casa y seguiremos creciendo , que debe ser nuestro objetivo".

De hecho, el preparador ha dicho que el Celta Fortuna es candidato a descender. "El que diga que el Fortuna no es un candidato al descenso se equivoca. No podemos caer en decir que ya tenemos todo hecho porque para nada. Cometeríamos un error tremendamente grande".

Contento con Adrià Capdevila

Por otro lado, Fredi Álvarez ha elogiado a su jugador Adrià Capdevila. "Está demostrando la capacidad que tiene. Se ve a uno nuevo con un modelo de juego diferente, y vino del Getafe B y nos explicó que no tenía nada que ver con cómo entrenaban. Un año después, estamos viendo que es un jugador de gran talento, trabajador, superconcentrado en el día a día y que con los minutos está creciendo mucho".

Feliz por el inicio de temporada y análisis del Eibar

A continuación, ha manifestado que el equipo se encuentra bastante contento con el comienzo de la temporada. "El equipo está contento, viene de jugar un play off, de ascender. Eso genera una energía, unas ganas de demostrar, de querer ver si somos capaces de competir en esta categoría. Los chicos han visto que pueden ganar en esta categoría y eso te genera confianza. A partir de ahí, es un equipo joven que tiene que seguir creciendo y con confianza, es mucho más fácil afrontar una semana y afrontar los partidos".

Fredi Álvarez ha pedido a sus jugadores que no bajen el ritmo. "Tuvimos la capacidad de dominar en los primeros 45 minutos, pero en la segunda parte el escenario cambió y el rival creó problemas. Tenemos que adaptarnos a lo que el juego nos exige , pero es cierto que los jugadores se dan cuenta de que pueden competir en cualquier momento. Cuando no estamos al cien por cien, somos muy vulnerables. Y eso no puede pasar. Que nos ganen porque al final de los 90 minutos son mejores, pero en cuanto a intensidad y actitud , no podemos pecar".

Por último, el entrenador del Celta Fortuna ha analizado a su próximo rival, la SD Eibar. "Son un rival muy sólido y fiable, con jugadores experimentados en la línea defensiva y un talento inmenso en ataque: futbolistas muy jóvenes con facilidad para marcar".