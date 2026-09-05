Claudio Giráldez merma al Fortuna antes de su viaje a Ceuta

El filial celtiña viaja a la ciudad autónoma con varias bajas y la duda sobre lo que se va a encontrar allí

El Celta Fortuna afronta un complicado partido en Ceuta después del varapalo que supuso su derrota ante el Castellón, que frenó su espectacular inicio liguero, en el que había logrado empatar en Cádiz y ganarle al Andorra en casa por 4-2.

El duelo en la ciudad autónoma ceutí es complicado por el desplazamiento, por todo lo que se está viviendo allí y por las necesidades del conjunto de José Juan Romero, al que le está afectando lo sucedido en Ceuta y no ha podido completar la plantilla hasta esta semana y con jugadores que no eran la primera opción. Según el gerenense, muchos han rechazado fichar por todo lo que está ocurriendo allí tras la invasión del 31 de julio.

De eso último espera aprovecharse un filial celeste que no se fía de la situación del rival y que también tiene sus propios problemas. "Es probable que todo lo que está sucediendo le esté afectando a nivel deportivo. Estoy seguro de que es una situación difícil para los futbolistas", reconocía Fredi Álvarez, técnico celtista, quien admite que vivir así no es fácil.

"Cuando un jugador está contento y feliz en un sitio todo es más fácil. Pero en situaciones adversas, el grupo puede arroparse y solidarizarse más en muchas situaciones", avisa no obstante.

Fredi Álvarez se queda sin tres piezas clave

El entrenador pontevedrés atiende a sus propios problemas. Y algunos de ellos se los ha causado el habitual, un Claudio Giráldez que está contando con jugadores del filial para completar su plantilla.

Así lo hizo el jueves ante la Real Sociedad y, con los dos mismos jugadores (Hugo Burcio y Andrés Antañón) va a contar ahora para enfrentarse el lunes al Getafe, de ahí que no hayan viajado hasta la ciudad autónoma de Ceuta. Antañón, de hecho, fue titular en Anoeta y jugó 62 minutos.

A esas bajas, Fredi suma las de Jan Oliveras, con una molestia en la rodilla que sufrió en el último entrenamiento, y Stefan Bajcetic, al que aún no ven en condiciones para empezar a competir y que empezará a jugar en el filial, pese a ser el primer equipo el que tiene depositadas muchas esperanzas en poder contar este mismo año con su calidad.

No se fían del decaído Ceuta

Fredi manda un aviso a los suyos de lo que les espera. "Espero un partido muy difícil. La clasificación creo que no refleja lo que es el Ceuta", indica, antes de advertir que las tres jornadas que se han disputado, con los equipos a medio hacer, no son significativas para lo que viene. "Llevamos tres jornadas y es muy difícil decir ahora dónde estará cada equipo", añade.

"El Ceuta es un equipo que propone mucho, que arriesga, que tiene un buen juego directo y que también transita bien. Ahora mismo es un equipo necesitado porque lleva tres jornadas sin puntuar, pero el Ceuta domina muchos registros", advierte el entrenador gallego, que quiere seguir sin perder a domicilio.

Las buenas noticias son que en Ceuta puede ya producirse el estreno del portugués Vlad Silva, después de que la Federación Española tramitase su ficha en el último día del mercado de fichajes. Y que Mateo Sobral podría estrenarse, ya que entró en la lista por las bajas de Oliveras, Burcio y Antañón.