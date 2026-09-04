La crisis por la llegada masiva de inmigrantes perjudica al Ceuta: "15 jugadores que ya teníamos hechos antes de esta situación se han negado a venir"

El equipo de la ciudad autónoma no ha comenzado nada bien la temporada en Segunda división ya que ha perdido los tres partidos que ha disputado hasta el momento. Luhay Hamido, su presidente, ha revelado que hay fichajes que no se han concretado porque los futbolistas no están convencidos de dar el paso

La AD Ceuta FC no ha comenzado nada bien la temporada de Segunda división. El equipo que entrena el sevillano José Juan Romero ha encadenado tres derrotas consecutivas en este arranque de campaña el cual se ha visto claramente condicionado por la crisis de la llegada masiva de inmigrantes. El club de la ciudad autónoma, a través de su presidente, Luhay Hamido, ha revelado que no ha podido culminar una gran cantidad de fichajes porque los futbolistas se han negado a vivir en Ceuta.

El presidente de la AD Ceuta FC, Luhay Hamido, no se ha cortado a la hora de desvelar que la crisis que vive la ciudad le ha perjudicado a la hora de hacer un equipo más competitivo. "Quince jugadores que ya teníamos hechos antes de esta situación se han negado a venir. A la mujer le da miedo, a los niños... Se entiende la información que te llega. Si no lo estás viviendo, pues parece un estado de sitio", ha explicado en el programa El Larguero de la Cadena SER.

Los intentos de la AD Ceuta FC para convencer a los futbolistas para fichar

Luhay Hamido ha revelado también que la AD Ceuta FC ha intentado convencer a varios jugadores, pero que en algunos casos no se ha podido culminar la operación porque los futbolistas, a pesar de la transparencia del club caballa, no estaban plenamente seguros de dar el paso. "Nosotros les invitamos a que viniesen a ver la ciudad sin compromiso alguno. A ver las instalaciones, cómo trabajábamos, etc... conseguimos fichajes y creo que vamos a competir con esta plantilla. No somos de ponernos nerviosos y de ser resultadistas. Nosotros tratamos de blindar a los jugadores y meterlos en una burbuja".

Esta situación, que no se ha terminado de resolver ya que hay muchos inmigrantes que siguen en Ceuta, ha perjudicado al equipo que entrena José Juan Romero durante la pretemporada y el comienzo de esta campaña. Tanto es así que el equipo caballa ha sufrido tres derrotas, contra el Andorra, Las Palmas y el Mallorca, en las cuales las sensaciones tampoco han sido demasiado positivas. Es por ello que la AD Ceuta actualmente es colista de la Segunda división con cero puntos.

La AD Ceuta FC va a buscar este fin de semana reponerse a este mal inicio de temporada, en la que el objetivo es la permanencia en Segunda división. Para ello, va a intentar ganar al filial del RC Celta quien a pesar de ser un recién ascendido está en la mitad de la clasificación de Segunda división con una victoria, un empate y una derrota.

Luhay Hamido ha explicado cómo está la situación actualmente en Ceuta. "Prácticamente en un mes ha cambiado la situación en la ciudad. Estábamos bien a nivel de turismo, económico, deportivo... Para nosotros, el Ceuta es más que un club. Convivimos cuatro culturas y nos abrazamos todos. Se ha convertido en un templo. El equipo debería ser una asignatura en los colegios. El Ceuta se ha convertido en un denominador común muy potente".