La apuesta del Celta por el joven paraguayo Hugo Cuenca

El mediapunta aterrizará en el club vigués en calidad de cedido procedente del Genoa y tendrá ficha con el filial, aunque podría alternar su presencia con el primer equipo

El Celta de Vigo no sólo mira al presente en el capítulo de fichajes, como por ejemplo con la incorporación anunciada este lunes de Abdoulaye Faye, sino que también lo hace con la vista en el futuro. Es en ese apartado donde se enmarca el nombre de Hugo Cuenca, un joven paraguayo de 21 años que llegará al club gallego como cedido y que alternará el primer equipo con el Celta Fortuna que esta campaña jugará en Segunda División.

De esta forma Hugo Cuenca, según el Diario AS, se unirá al Celta de Vigo como cedido con opción de compra procedente del Genoa. Por su edad podrá hacerlo con ficha del filial celeste, aunque la idea es que el mediapunta paraguayo pueda estar también a disposición de Claudio Giráldez a lo largo de la temporada si el entrenador lo desea.

Hugo Cuenca es internacional absoluto con Paraguay

Hugo Cuenca, de 21 años y 1,83 metros, es un futbolista que pertenece al Genoa con el que venía haciendo la pretemporada. Con los italianos tiene contrato hasta el verano de 2028, aunque ahora su destino será el Celta de Vigo. Lo hará a préstamo aunque con la posibilidad de que pueda quedarse más tiempo en Balaídos y activar la opción de compra.

El futbolista es una de las mayores promesas de Paraguay, con la que incluso ha sido internacional absoluto en tres ocasiones. Hugo Cuenca dio pronto el salto a Europa, concretamente en edad juvenil para firmar por el Milan. Posteriormente recaló en el Genoa y la pasada temporada fue cedido al Burgos Promesas Segunda Federación.

Hugo Cuenca tendrá ficha con el Celta Fortuna en Segunda División

Ahora Hugo Cuenca se pondrá a disposición de Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, para vivir un año muy especial con el filial. Por primera vez en su historia el equipo militará en Segunda División, categoría del fútbol profesional en la que no había estado nunca. El paraguayo estará en ese equipo, aunque con la posibilidad de poder jugar con el primer equipo siempre que Claudio Giráldez lo requiera.

Cunca es el segundo fichaje del Celta Fortuna para su histórica temporada en LaLiga Hypermotion tras el de Alexis Olmedo, procedente del filial del FC Barcelona. Nombres propios que se van sumando al plantel de Fredi Álvarez que también cuenta con un gran número de los futbolistas que lograron el ascenso a la categoría de plata la temporada pasada.

Mientras tanto, el Celta Fortuna sigue con la puesta a punto en esta pretemporada que desembocará en el debut oficial ante el Cádiz previsto para el 15 de agosto a partir de las 19.00 horas en el Nuevo Mirandilla. Antes le restan dos amistosos, los dos el sábado que viene. El filial celeste se medirá al Coruxo FC a partir de las 11.0 horas en Instalaciones deportivas de A Madroa. Ya por la tarde queda el duelo ante el UD Ourense a las 20.00 horas en el Estadio O Couto. Las dos últimas pruebas del equipo de Fredi Álvarez.