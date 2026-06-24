Primer movimiento en el Celta Fortuna: se marcha Dela tras siete temporadas

El centrocampista no estará en el filial celeste que la próxima temporada jugará en Segunda División tras el histórico ascenso logrado el pasado sábado

El Celta Fortuna, que el pasado fin de semana lograba el ascenso a Segunda División tras superar en la última eliminatoria a la Ponferradina, no contará la temporada que viene con la presencia de centrocampista David de la Iglesia 'Dela'. Ha sido el propio jugador, que acababa contrato con los vigueses, el que lo ha anunciado en sus redes sociales.

"Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. No es nada fácil despedirme de la que ha sido mi casa durante tantos años y donde he sido muy feliz, pero no podía haber mejor manera de irme que logrando el ascenso a Segunda División", ha escrito Dela quien ha militado en el Celta de Vigo durante siete temporadas.

Dela disputó esta temporada 27 partidos con el Celta Fortuna en los que marcó tres goles y dio cuatro asistencias

"Quiero dar las gracias a toda la gente el club que me ha visto crecer, tanto compañeros como entrenadores, cuerpo técnico... Siempre os guardaré un cariño especia. ¡Y, por último, despedirme de vosotros, afición. Gracias de corazón por el cariño que me habéis dado siempre, sois increíbles. Gracias por todo. Hala Celta", ha añadido el futbolista de 23 años que emprenderá nuevos rumbos.

Dela ha sido un futbolista que ha sumado interesantes presencias esta temporada en el Celta Fortuna. Han sido un total de 27 partidos los que ha disputado a las órdenes de Fredi Álvarez, en los que ha marcado tres goles y ha dado cuatro asistencias. Eso son los números globales de un futbolista que ha alcanzado los 1.151 minutos.

Pendientes del futuro de Fredi Álvarez y si seguirá siendo el entrenador del Celta Fortuna la temporada que viene

La marcha de Dela es el primer movimiento del Celta Fortuna de cara a la temporada que viene que jugará en Segunda División. Una cuestión que debe resolver el cuadro gallego es si Fredi Álvarez, entrenador del equipo filial y que logró el histórico ascenso al fútbol profesional, seguirá la temporada que viene.

Un asunto del que hablaba hace unos días el propio Fredi Álvarez. "El club ya me trasladó hace tiempo que quiere que continúe al frente del equipo, pero ahora toca descansar y ya veremos qué pasa en los próximos días. Tenemos que sentarnos, hablar y ahí decidiremos qué es lo mejor para las dos partes", comentaba el técnico.

Fredi Álvarez reconocía que existen "muchas opciones" de continuar aunque todo quedaba a expensas de la conversación. "Todavía estamos en una nube porque lo que hemos conseguido era impensable de imaginar cuando empezamos la pretemporada. Este equipo ha hecho historia", decía el entrenador del segundo equipo del Celta de Vigo que por primera vez jugará en la segunda categoría del fútbol español.

El año para el Celta Fortuna ha sido glorioso. Después de acabar segundo en su grupo de la fase regular de Primera Federación, el segundo equipo se deshacía primero del Europa y luego de la Ponferradina para conquistar el ansiado ascenso. Ha sido al sexto intento en unos 'play off' cuando lo ha logrado.