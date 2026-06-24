Los cuatro canteranos del Celta de Vigo que aparecen en la rampa de salida

El club vigués necesita abrir hueco en su plantilla y Manu Fernández, Carlos Domínguez, Damián Rodríguez y Hugo Sotelo aparecen como candidatos a dejar el club celeste este verano

Entre los deberes que tiene la dirección deportiva del Celta de Vigo en este mercado de invierno es aligerar la plantilla de cara al próximo curso. Son 28 los futbolistas con los que ahora mismo contaría el plantel vigués, que podría dejar espacio con la salida de algunos canteranos que, por diferentes circunstancias, no tienen hueco en los planes de Claudio Giráldez, quien nuevamente llevó al equipo a la Europa League.

Son los casos de Manu Fernández, Carlos Domínguez, Damián Rodríguez y Hugo Sotelo, quienes, según el Diario AS, no entran en los planes del entrenador del Celta de Vigo para la temporada que viene. No significa que en todos los casos vayan a abandonar el equipo celeste este verano, pero sí aparecen en la rampa de lanzamiento, con algunos casos más claros que otros.

De la cesión de Damián Rodríguez al año con poco protagonismo para Manu Fernández y Carlos Domínguez con el Celta de Vigo

Por ejemplo en el caso de Damián Rodríguez. El centrocampista regresa al Celta de Vigo tras el año de cesión en el Racing de Santander con el que logró el ascenso. Sin hueco en el proyecto de los cántabros en Primera, tampoco entra en los planes de los vigueses pese a los dos años de contrato que tiene por delante. El jugador podría vivir una nueva cesión en Segunda División.

Luego están dos futbolistas canteranos que han tenido roles muy secundarios en el Celta de Vigo esta campaña terminada. Son los casos de Manu Fernández y Carlos Domínguez. Los dos defensas apenas han contado en los esquemas de Claudio Giráldez este curso. Con la idea de ir mejorando la plantilla, todo apunta a que tendrían menos peso aún por lo que aparecen en la rampa de salida.

Manu Fernández tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo. Apenas ha llegado a los 1.000 minutos jugados este curso, pese a que Claudio Giráldez tiró de un esquema con tres centrales. Carlos Domínguez, que igualmente tiene contrato con el Celta de Vigo hasta el verano de 2028, no ha terminado de despegar en el equipo. Con 927 minutos en un año de tres competiciones, su rol ha sido muy secundario.

El caso de Hugo Sotelo, que arrancó con fuerza y perdió protagonismo en el Celta de Claudio Giráldez

Un caso diferente es el de Hugo Sotelo. El centrocampista es un jugador diferentes, que incluso arrancó con fuerza la temporada. Sin embargo el paso de las semanas lo fue relegando a un papel menor y cayó dentro de la jerarquía de preferencias de Claudio Giráldez para el mediocampo del Celta de Vigo.

Hugo Sotelo también tiene dos años más de contrato con la entidad celeste. Es un futbolista que, pese a jugar poco en el segundo tramo de la temporada, cuenta con cartel y equipos de Primera y de la Serie A podrían estar interesados en sus servicios. En este caso el Celta de Vigo podría recibir alguna cantidad económica interesante por su salida.